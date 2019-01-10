Bursa GUHEM ile dünya ligine çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) kompleksi içinde inşa edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) incelemelerde bulundu. Başkan Aktaş'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İsmail Yılmaz ile Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM) Genel Koordinatörü Fehim Ferik de eşlik etti. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, GUHEM'in Bursa için değerine işaret ederek, "GUHEM, Bursa'mız için bir gurur abidesi olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da 100 günlük planında açıkladığı Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'mizin inşaat çalışmalarını yerinde inceledik" dedi.Başkan Aktaş, BTM hakkında da bilgiler verdiği açıklamasında, "Büyükşehir Belediyesi kontrolünde çalışmalarını sürdüren Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), 250'den fazla deney düzeneği ile bilimin uygulanabilir halini, başta çocuklarımız olmak üzere toplumun her kesimine ulaştırmak için çok ciddi faaliyetler yapıyor. GUHEM'de ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK ve BTSO'nun katkılarıyla yeni bir projeye imza atıyoruz. Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Türkiye'de ilk ve tek olacak. Bu merkezle Bursa olarak dünya ligine çıkmış olacağız. GUHEM, hem işlevi hem de görselliği itibariyle de Bursa'ya çok ciddi bir değer katacak" dedi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin yer tahsisi yaparak katkıda bulunduğu GUHEM'e, TÜBİTAK'ın 60 milyon TL'lik düzenek ve malzeme desteği sağladığını belirten Başkan Aktaş, BTSO'nun da Bursa'ya yeni bir imaj katacak merkezin inşaatının masraflarını üstlendiğini ve bu maliyetin yaklaşık 50 milyon TL olduğunu söyledi.Başkan Aktaş, binanın mimari özelliklerini de anlatarak, "Toplam 22 bin 500 metrekare alana sahip olacak. Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi kompleksi içerisinde 2 bin metrekare havacılık sergi alanı ve 2 bin metrekare de uzay sergi alanı bulunacak. Zeplin şeklinde tasarlanan bina, Bursa'nın sembollerinden biri olacak. 170 interaktif öğrenme istasyonu, havacılık öğrenme merkezi ve uzay inovasyon merkezi bu merkezde yer alacak" dedi.Binanın 2 ay içerisinde tamamlanmasını hedeflediklerini söyleyen Başkan Aktaş, "Düzenekleri de getirildiğinde Bursa'ya ayrıcalık katacak bina, gelecek yıldan itibaren faaliyette olacak. Sadece Bursa'yı değil, tüm ülkemizi ilgilendiren önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli sanayi ve savunmadan bahsettiğimiz bugünlerde, inanıyorum ve ümit ediyorum ki, bu merkez bunu sağlayabilmek adına önemli bir aşama teşkil edecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da yerli ve milli savunma, sanayi ve havacılık noktasında çok ciddi öngörüleri var. Biz Bursa olarak zaten sanayide ciddi bir mesafe kat ettik ama ben inanıyorum bu merkezle çok daha ciddi bir farkındalık oluşturacağız" diyerek, merkezin hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin geleceğine katkılarının olacağına işaret etti.Çocukların uzay inovasyon merkezinde hem robotik ve elektronik laboratuvarında, hem de gelişmiş biyoloji ve kimya laboratuvarında verilecek eğitimlerle astronotların uzayda yaptıkları deneyleri simüle etme imkanı bulacağını belirten Başkan Aktaş, "Türkiye'yi uzay ve havacılık konusunda daha ileriye taşıyacak bu merkezde, gençlere eğitim verilecek, geleceğin astronotları ve pilotları burada yetişecek. Bursa olarak bu konuda uzun vadede ciddi bir ayrıcalık yaşayacağız" ifadesini kullandı. Başkan Aktaş, BTM, TÜBİTAK ve BTSO'nun ortak yaklaşımı ile tamamen interaktif düzeneklerden oluşan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi'nin, çocuklarda astronot olma isteğini uyandıracağını da ifade ederken, merkezin işletimi ile ilgili BTSO ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.