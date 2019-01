Eğitimde çıta Büyükşehir’le yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

Eğitim yatırımları kapsamında ilk olarak Millet Mahallesi İlkokulunu eğitime açan Büyükşehir Belediyesi, Zafer Okulları ve Salih Şeremet Elmasbahçeler Ortaokulu, Demirtaşpaşa Erhan Nasyalçın İlkokulu ve Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni modern bir eğitim kompleksine dönüştürdü. Çevrede okul bulunmaması yüzünden çocukların çevre yolu karşısına geçmek zorunda kaldığı ve her gün trafik kazası riskinin yaşandığı Millet Mahallesi Villalar bölgesinde yaşanan okul sorunu Büyükşehir Belediyesi tarafından çözüldü. Yaklaşık bin 200 metrekare alan üzerine yapılan 8 derslikli Millet Mahallesi İlkokulu sayesinde, mahalleli çocuklar artık eğitim için başka semtlere gitmekten kurtuldu. Bursa'ya yeni eğitim binaları kazandırılması noktasında bununla da yetinmeyen Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde kalan eski, yıpranmış eğitim kurumlarının yıkılıp yeniden yapılması görevini de üstlendi.Bu konuda yoğun bir çalışma temposu başlatan Büyükşehir Belediyesi, eski ve ihtiyacı karşılamayan Zafer Okullarını modern bir eğitim kompleksine dönüştürdü. Hayırsever işadamı Davut Çalışkan'ın katkılarıyla yaptırılan Davut Çalışkan İlkokulu ile Büyükşehir Zafer Atıcılar Ortaokulu, bin 620 metrekaresi kapalı toplam 4 bin 364 metrekarelik alanda inşa edildi. Bin 800 metrekaresi bahçe olan projede ilkokula ait 1 adet kütüphane, 1 adet kapalı spor salonu, 2 adet laboratuvar, 1 adet müzik dersliği, 3 adet ana sınıfı, mescit ve kantin bulunuyor. Büyükşehir Zafer Atıcılar Ortaokulu ise 18 derslikten oluşuyor. Okulda 1 adet kütüphane, 1 adet kapalı spor salonu, 3 adet laboratuvar, 1 adet müzik dersliği, mescit ve kantin yer alıyor. Mimarisi ve kalitesiyle bölgeye de değer katan her iki okul da eğitimin hizmetine sunuldu. Bunun yanında binalar arasında sıkışıp, kalan Elmasbahçeler Ortaokulu'nun modern bir eğitim kurumuna dönüştürülmesi amacıyla hayırsever işadamı Erdoğan Şeremet'le işbirliğine gidildi. Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırılan 9 binanın yıkılmasının ardından ortaya çıkan 3 bin 570 metrekare alanda okul binası ve spor salonu inşa edildi. Spor salonuyla birlikte ortaokul kısmı için 30 derslik ve anaokulu kısmı için 2 derslik ile laboratuvar, kütüphane, konferans salonu, kantin ve idari birimleriyle kolej havasına bürünen okulda eğitim devam ediyor.Yıldırım ilçesinde 1962 yılında yapılan ve yarım asrı aşkın süredir binlerce öğrenci yetiştiren Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin zamanla yorgun düşen ve olası bir depremde yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bulunan tüm binaları Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Diğer yandan Bursa'nın köklü eğitim kurumlarından olan ve yıkılan eski binası 1968 yılında yeniden yapılan Demirtaşpaşa İlkokulu da Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın tarafından modern bir eğitim kurumuna dönüştürüldü. Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve hayırsever işadamı Erhan Nasyalçın arasındaki protokol kapsamında, yaklaşık 3 milyon lira harcayarak okul alanında bulunan 9 parseli kamulaştırdı.Bursa'da eğitim kalitesinin yükseltilmesi amacıyla eğitim kurumlarına spor tesisleri kazandıran, kent merkezi eski okulları sil baştan yenileyen, farklı aktivitelerle gençlerin sporla buluşmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, eğitim ve gençliğe yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye devasa bir gençlik merkezi kazandırıldı.Büyükşehir Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden olan Bursa Mobil Eğitim Projesi (BUMEP) ile Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi (BENMEP) ile kentin her köşesinde yaşayan vatandaşlara tam donanımlı otobüslerde bilgisayar eğitimleri veriliyor. Bursa'da 2011 yılında faaliyete başlayan BUMEP otobüsleri, kentin mahallelerini karış karış gezerek vatandaşlara eğitim vermeye devam ediyor. Bugüne kadar BUMEP kurslarına katılan yaklaşık 30 bin ev hanımı sertifika sahibi olurken, BENMEP projesinden yararlanan yaklaşık bin 500 engelli vatandaş da sertifika almaya hak kazandı.Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları adeta bir 'Halk Üniversitesi'ne dönüştü. İlk yılında yalnızca 5 kurs merkeziyle yola çıkan BUSMEK'te, 2016-2017 eğitim dönemi itibariyle şimdiye kadar eğitim alan kursiyer sayısı 166 bini aştı. Halen Bursa'nın 14 ilçesinde faaliyet gösteren, 30 ayrı mekanda, 156 branşta 19 ana dalda eğitimler veren BUSMEK'te yılda yaklaşık 30 bin kursiyer eğitimlerden yararlanıyor.