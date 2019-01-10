İznik’te zaman tersine akıyor

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda yapılan kazılara başkanlık eden Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç, son kazı döneminde elde ettikleri verilere göre, Milattan Sonra 2'nci yüzyılda yapılan tiyatronun bulunduğu alanda Milattan Önce 6'ncı yüzyıllara kadar inen yaşam izleri olduğunu ve tiyatronun bilinenin aksine 2 değil, 3 katlı olduğunu söyledi.Makedonya Kralı Büyük İskender'in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316'da kurulan, Bithynia, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetinin izlerini bugün bile hala belirgin olarak taşıyan Bursa'nın İznik İlçesi'nde her köşeden adeta tarih fışkırıyor. Son 3 yıldır Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda kazı çalışmalarının sürdüğü tiyatro da Roma dönemine ait Anadolu'nun ayakta kalan en görkemli eserlerinden biri konumunda. Düz bir alana inşa edilerek tonozlarla yükseltilmesi nedeniyle mimari açıdan Türkiye'deki tek örnek olan tiyatro, M.S. 2'nci yüzyılda Roma İmparatoru Trajan tarafından, Bithynia Valisi olan tarihçi ve yazar Plinius'a yaptırıldı. Bir dönem gladyatör dövüşlerine ev sahipliği yapan tiyatro, Hristiyanlığın ardından tiyatronun yasaklanmasıyla birlikte dini alan olarak kullanıldı. 358, 362 ve 368 yıllarındaki büyük depremlerde zarar görüp onarılan tiyatro, İznik'in savunulması için feda edilirken, tiyatrodan sökülen parçalar surların güçlendirilmesinde kullanıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle İznik Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmaları ilk olarak 1980 yılında o zamanlar Bursa Müzesi'nde uzman olarak görev yapan Bedri Yalman tarafından başlatılırken, 2006 yılına kadar devam eden çalışmalarda orkhestra, cavea, parodoslar, bazı tonozlu galeriler ve sahne binasının ön cephesi kazıldı.