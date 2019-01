Turizmde çıta yükseliyor

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN 2'nci büyük ihracatçı kenti olan ve yüzde 8'in altındaki işsizlik oranı ile istihdamda Türkiye ve AB ortalamasından daha iyi performans sergileyen Bursa, aralarında Fiat, Bosch, Renault, Coca Cola, Nestle gibi dünya devleri de bulunan bine yakın uluslararası yatırımcıya ev sahipliği yapıyor. Toplam 21 sanayi bölgesi ve 1 adet serbest bölge ile yaklaşık 4 bin ihracatçı firması olan, 2017 yılında 14 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Bursa'da, son yıllarda sanayi devleri de turizme yönelmeye başladı. Bursa sanayinin güçlü firmaları dünya devi otel zincirlerini Bursa'ya getirirken, Büyükşehir Belediyesi kentin yeni vizyonunu turizm olarak belirledi. Bursa her ne kadar Osmanlı'yı kuran kent ve aynı zamanda da Osmanlı'nın ilk başkenti olsa da Büyükşehir Belediyesi, Osmanlı başta olmak üzere kentteki tüm medeniyetlerin izlerini gün yüzüne çıkaracak çalışmalara imza atıyor. Örneğin Akçalar Aktopraklık mevkiinde yapılan arkeolojik kazılarda 8 bin 500 yıllık kalıntılara ulaşıldı. Kazıların devam ettiği bu bölge Arkeopark olarak kente kazandırıldı. Bunun yanında 2 bin 300 yıllık Bitinya surlarındaki restorasyon çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı. Kentin her köşesini saran ve Osmanlı'nın ilk dönem eserleri olan tüm hanlar, hamamlar, şifahaneler, medreseler restore edilerek, kültür merkezi gibi halkın kullanımına açık mekânlar haline getirildi. Bunun yanında Cumhuriyet dönemi sivil mimarlık örneği yapılar da restorasyonlarla ilk günkü orijinal görüntüsüne kavuşuyor. Bu çalışmaların en önemli meyvelerinden biri de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmek oldu.Bursa'nın turizmden aldığı payın artırılması hedefiyle kentin sahip olduğu tarihi ve doğal değerleri en iyi şekilde kullanan Büyükşehir Belediyesi'nin, 115 kilometreyi bulan deniz ve 180 kilometreyi bulan göl sahillerinin de yaz turizmine kazandırılması hedefiyle yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Gemlik, Mudanya ve Karacabey sahillerinde hem plajlarda hem deniz yüzeyinde temizlik, eskiyen iskelelerin onarılması, sahil kesiminde yeşil alanlar ve çocuk oyun alanları oluşturulması gibi çalışmalarla sahillerdeki kalite en üst seviyeye çıkarılırken, Bursa plajlarını tercih eden tatilci sayısı da her geçen yıl artıyor. Sosyal donatı alanlarının oluşturulması, plaj bakımlarının artması gibi çalışmalarla bu sezon Bursa plajları 1.5 milyonun üzerinde kişiye hizmet verdi.Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'ın yeniden eski cazibesine kavuşturulması ve yılın 12 ayı kent ekonomisine katkı sağlaması için de çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Başkan Aktaş, "Eskiden kayak merkezi veya kış turizmi dendiğinde akla ilk önce Uludağ gelirdi. Futbol takımları kamp için Uludağ'ı tercih eder, Yeşilçam filmleri Uludağ'da çekilirdi. Ancak son zamanlarda Uludağ bu cazibesini yitirdi. Bursa'mızın en önemli değeri olan Uludağ'ın yeniden kış turizminin merkezi olması, bunun yanında sahip olduğu krater gölleri, manastırları ve endemik bitki türleri ile yılın 12 ayı turizme hizmet vermesi için yoğun bir çalışma temposu içindeyiz" dedi.