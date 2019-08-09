Karaağaç’ta temizlik seferberliği

DAHA yaşanılabilir bir Kapaklı sloganı ile ilçenin dört bir yanında çalışmalarını hızla sürdüren Kapaklı Belediyesi, Karaağaç'ta bulunan derede temizlik çalışmalarına başladı. İlçe genelinde aralıksız bir şekilde faaliyetlerini sürdüren Kapaklı Belediyesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Karagöz Gölü Deresi'nde 400 metre dere yatağı temizliği çalışmasını tamamladı. Karaağaç Mahallesi'ndeki U kesitli betonarme kanalda titizlikle sürdürülen temizlik çalışmalarının en kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Karaağaç Mahallesi'ndeki çalışmaların ardından Bahçeağıl ve Atatürk mahallelerinin içerisinden geçen derelerde de temizlik çalışmaları devam edecek.

"KENTİMİZE YAKIŞIR BİR GÖRÜNTÜ"

İlçe içerisinden geçen derelerle ilgili yol haritasının ivedilikle belirleyip hemen çalışmaların startını verdiklerini vurgulayan Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, "Derelerimiz ile ilgili yol haritamızı belirledik. Bu doğrultuda ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde hareket ederek, gerekli olan tüm adımları atarak , ilçemiz içerisinden geçen derelerimizi kentimize yakışır bir görünüme kavuşturacağız. Karaağaç mahallemizde çalışmaların tamamlanması ile Atatürk mahallemizin içerisinden geçen derelerimizde de çalışmalar başlayacak. Temiz ve sağlık bir çevre için ilçemiz içerisinden geçen derelerimizin ıslahını kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.