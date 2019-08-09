Tekirdağ nkü Trakya tohum a.ş kuruldu

NKÜ Teknopark, Trakya Kalkınma Ajansı, Trakya Bölgesi'nin tüm Ticaret Borsaları ve tohumculuk firmalarının işbirliği ile "Tekirdağ NKÜ Trakya Tohum A.Ş." nin kuruluşunda, protokol öncesi konuşan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Türkiye'de ilk defa yapılacak olan Üniversite -Sanayi İş Birliği Projesi'nin , yaklaşık iki yıldır üzerinde çalıştığımız Trakya'daki borsalarımızın Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve tüm Trakya'daki tohum şirketlerimizin ortaklığıyla kurulacak olan şirketin imza töreni için burada bulunmaktayız" diyerek ülkemizde yerli ve milli bir tohum şirketi kurulmuş olacak şeklinde konuştu. Şahin, 11 Odalar ve Borsalar Birliğinin yer aldığı 30 tohumculuk firmasının ortak olduğu bu projenin NKÜTEKNOPARK'ta yer alacağı güzel bir şirket olacağını da vurguladı.

PROJE HAYALİMİZDİ

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, akıncı misyonunu üstlenen ve projede bulunan Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Rumeli ve Balkanlar için önemli bir konuma sahip olduğuna değinerek , "Tekirdağ bölgesi tohumculuk üssü olma yolunda büyük bir adım atmıştır. Bu çalışmalar bilim üretme anlamında bölgeye öncülük etme ve iş birlikler sağlama misyonuyla yapılmıştır. Hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. Protokole imza atan Tekirdağ Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sarı konuşmasında, "Bu proje kurumumuzun bir hayaliydi. Ticaret Borsaları olarak biz hep böyle bir projeyi hayata geçirmeyi arzu ettik. Zaten biz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bu projemizin yurt dışında da örnekleri var. İnşallah bu proje ile milli ve yerli tohumculuk alanında ülkemize büyük katkılar sunarız" dedi. Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, "Üniversitemiz şehir ile iç içe birçok çalışma yürütmektedir. Türkiye'deki ilk yerli ve milli tohum şirketini kurmak için bir araya geldik. Meclis Başkanımızın da imza töreninde olmasından dolayı mutluyuz. İnşallah yeni teşebbüslerimizle sağlık, kültürel, tarım, hayvancılık ve bilim alanlarında gelişmeler devam edecek." diyerek konuşmasını noktaladı. Protokol imza töreni toplu fotoğraf çekimiyle noktalandı.