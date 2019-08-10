Karacabey kültür merkezine kavuşuyor

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Ulaşımdanaltyapıya, spordan tarihi ve kültürel mirasa kadar her alanda önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede de yaşam kalitesini yükseltecek projeleri bir bir devreye alıyor. Bu projeler kapsamında ele alınan ve yıllardır Karacabey halkı tarafından özlemle beklenen Kültür Merkezi'nin temeli de Mart ayında atılmıştı. İlçe girişindeki Atatürk Kültür Parkı'nda konuşlandırılan Kültür Merkezi'nde farklı büyüklüklerde 4 salon, düğün salonu, kütüphane, fuaye alanı, çok amaçlı salon, iki adet sinema salonu, idari bilim ofisleri ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri sosyal donatılar bulunacak. Yaklaşık 14 milyon TL'ye mal olacak Kültür Merkezi, Karacabey'in kültür sanat hayatına renk katacak.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte kültür merkezi inşaat alanını inceledi. Kültür merkezinin temelini seçimlerden çok kısa bir süre önce attıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, "Karacabey hızla gelişen, nüfusu 100 binlere dayanmış, otoyolla aktivitesi daha da yükselecek bir ilçemiz. Tarımsal özellikleri itibariyle de ayrı bir önem arz ediyor. Burada inşaatın temelini seçimden kısa süre önce atmıştık ve 780 iş günü tanımlanmıştı. Biz ise 400 günlük bir süreçten bahsettik ve amacımız önümüzdeki yıl Nisan veya Mayıs'ta hizmete açmak. Şuanda zemin kazı dolgu, yalıtım ve radye temel inşaatı tamamlandı. Birinci katın kolon inşaatına başlandı. Kompleks ilçedeki sosyal, kültürel, sanatsal tüm aktiviteler, hanımlar, gençler ve çocuklar için önemli bir yer olacak. Kafesi, eğitim, seminer, toplantı ve nikah salonları, kütüphanesi, sinema salonu ve fuayesiyle 365 gün kullanılan bir mekan olacak. İşin şuanda yüzde 20'lik kısmı tamamlandı. İnşallah 400 gün içinde bitirip, hizmete açmayı hedefliyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.