Koza Han ihtişamlı günlerine Büyükşehir ile dönecek

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Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentin en çok ziyaret edilen tarihi çarşılarının kesişim noktasında bulunan Koza Han'da esnafla bir araya geldi. AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman'ın da eşlik ettiği ziyarette, Koza Han yönetimi ve esnafıyla sohbet eden Başkan Aktaş, mekanın mevcut durumu hakkında bilgiler aldı.Başkan Aktaş, Bursa'nın dünyada tanınması amacıyla fuarlara katılıp tanıtım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Turizm odağında, Bursa'ya yoğun talebi karşılayabilecek potansiyeli de oluşturmak lazım. Bursa olarak markamız çok ama Koza Han en önemli markalarımızdan biri... Koza Han esnafı ve yönetimiyle bir araya geldik, ihtiyaçları ve talepleri tespit edip, buraya neler yapılabileceğini değerlendirdik" diye konuştu. Aktaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Hanlar Bölgesi'nin tamamında otopark probleminin çözümünden, güvenlik ve Zabıta hizmetlerinin arttırılmasına kadar pek çok konuda çalışmalarının olduğunu hatırlattı. Koza Han'da orta bölümün çok yoğun kullanıldığını belirten Başkan Aktaş, "Bursa'nın çok önemli markaları var. Bu değerlerin en önemlilerinden bir tanesi de Koza Han'dır. Bursa'daki hemşerilerimizle, şehir dışı ve yurtdışından gelen misafirlerimizi Koza Han'ı görmeye ve Bursa'nın meşhur ipeğinden almaya davet ediyorum. Koza Han'a gelenlerin daha rahat ve sağlıklı bir ortamdan faydalanabilmesi, mekanın düzenleme ve modernizasyonu ile özellikle gece de sağlıklı kullanılabilmesi için aydınlatma çalışmalarının yapılması gerekiyor. Koruma Kurulu'nun projesi doğrultusunda, öncelikle iç avlu kısmında oturma gruplarından aydınlatmasına, zemin döşemesinden ortadaki mescidine kadar komple revizyonunu Büyükşehir Belediyesi olarak hemen yapacağız" şeklinde konuştu.Koza Han'daki diğer bölümler ve dükkanlarla ilgili çalışılacağını anlatan Aktaş, esnafla gerekli mütabakatın sağlanması ve Osmangazi Belediyesi'nin de projesini gerçekleştirmesi ile bölgenin daha da değerleneceğini ve konunun takipçisi olacaklarını kaydetti.