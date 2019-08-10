Üreticiye destek meyvelerini verdi

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Kenttekırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım A.Ş. tarafından başlatılan yaban mersini yetiştiriciliği projesi meyvelerini vermeye başladı. Bursa'da tarımsal kalkınmanın desteklenmesi ve kaliteli üretimin arttırılması hedefiyle önemli çalışmalara imzasını atan Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Tarım A.Ş.'nin desteğiyle üretime başlayan çiftçiler, ticari değeri ve kullanım çeşitliliğinin her geçen yıl arttığı yaban mersininden ürün almaya başladı. İznik'te elde edilen ürünlerin tadına bakan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, projenin Bursa için heyecan verici olduğunu söyledi.Öte yandan Tarım A.Ş. tarafından yürütülen 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi' kapsamında da çiftçilere ahududu fidanı dağıtılmıştı. Bursa'nın ahududu yetiştiriciliğini güçlendiren proje kapsamında üreticiler, Bosna Hersek'teki eğitim faaliyetlerine katılmış ve fidanların yetişme ortamını bizzat yerinde inceleme şansı bulmuştu. Bursa'ya kazandırılan 'Polka' cinsi ahududu da ilk meyvelerini verdi ve kalitesi, dayanımı, taze tüketime uygunluğu ile artık dünya pazarlarına hazır hale geldi.