Gençler istedi, Başkan “Haydi Yapalım” dedi

Kocaeli'de 7/24 açık kütüphaneler olmasını isteyen gençlere Başkan Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıraathane kültürünün yeniden gündeme getirmesini hatırlatarak kütüphanenin kurulacağını söyledi.

ZİRVEDEN PROJEYE

Bugüne kadar Kocaeli'nin bir sanayi kenti olarak anıldığını söyleyen Büyükakın Kocaeli'nin aslında iki denizi ve ormanlarıyla doğayla iç içe bir turizm kenti olduğunu vurguladı. Büyükakın, "Haydi Doğaya" temalı geziler ile gençlerimizin doğayı keşfetmelerine vesile olacak geziler düzenleneceğini belirtti.

Gençlerden gelen önerilerle bir çok projenin hayata geçirileceğini söyleyen Büyükakın "Kartepe Zirvesi'nde gençlerle yapılan forumun ardından "Zirveden Projeye" diye bir kampanya başlatalım, buradan ne kadar proje geliştirebiliriz onu görelim. Diğer yandan "Kent Araştırmaları ve Politikaları Merkezi" kurmaya çalışıyoruz, bu konuda katılımlarınızı bekliyoruz" dedi.

KADINLAR GECELERİ OTOBÜSTEN İSTEDİKLERİ YERDE İNEBİLECEK

Kocaeli'nin doğal güzelliklerinin yeterince tanınmadığını vurgulayan Büyükakın ""Burası Kocaeli" başlıklı bir kampanya başlatalım. Sosyal medyada hashtag oluşturalım ve gençler bu hashtagle fotoğraflar paylaşsınlar, Kocaeli ile ilgili şiirler, hikayeler yazsınlar ve paylaşsınlar. Gençlerin eliyle şehrimizi tanıtalım" dedi.

Bir şehirde mutlu olmanın ilk şartlarından biri olarak güvenlik geldiğini söyleyen Büyükakın, kadınların gece sokakta güvenle yürüyebildiği bir şehir için çalıştıklarını söyledi. Gençlerden gelen "geceleri korkmadan evimize gitmek için istediğimiz yerde otobüsten inmek istiyoruz" önerisi üzerine başkan, gece 22.00'den sonra kadınların istedikleri yerde otobüsten inmesi için talimat verdi.