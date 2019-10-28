Akıllı Şehir yolunda Bursa’ya büyük destek

Ulaşımdan altyapıya, çevreden üstyapı yatırımlarına kadar akıllı şehirciliği ön plana çıkaran adımları kararlılıkla atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu alanda da bir ilke imza atarak, İlk akıllı şehircilik ve inovasyon dairesi başkanlığı'nı kurdu. Kentin problemlerini çözmek, vatandaşların yaşam kalitesini arttırmak, kaynakları etkin ve verimli kullanmak adına akıllı şehir projeleri hazırlanırken, Dünyada 10 ülke ve 19 şehri kapsayan Birleşik Krallık Hükümeti tarafından verilen Refah Fonu'na Türkiye'den İstanbul ve Ankara ile birlikte Bursa da yer aldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye için ayrılan 10 Milyon Pound bütçeden Akıllı Şehir ve Kentsel Dönüşüm temalı 2 proje için 3,2 Milyon Pound, yaklaşık 22 Milyon Lira hibe almaya hak kazandı. Hibe alınan projenin süresi 24 ay olarak belirlenirken, akıllı şehir projesi kapsamında; mevcut durum analizi, vizyon, strateji ve yol haritası ile akıllı şehir referans mimarisi çalışmaları yapılacak. Projenin uygulanabilirliğinin bir göstergesi olarak şehrin belirlenen önemli bir aksında akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Pilot proje; akıllı sulama, akıllı aydınlatma, akıllı atık yönetimi, akıllı durak, alternatif ve çevreci ulaşım modellerinin denenmesi (bisiklet, scooter), IOT tabanlı çevre denetlemesi gibi çalışmalarını kapsıyor.

BURSA ÖRNEK BİR ŞEHİR OLACAK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistemde sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaların tamamen Bursalıların hayatını kolaylaştırmaya dönük olduğunu söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın gelecekte de yaşanabilir, çevreci, teknolojik ve yeşil Bursa olarak örnek bir şehir olması amacıyla çalışmalarını hızla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Aktaş, Bursa'nın geleceğin şehirlerine örnek gösterileceğini vurguladı.



BURSA'YA DAİR DUYGULARINIZI PAYLAŞAN KAZANACAK

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin kültür yayını olan Bursa Günlüğü, kentin tarihî ve doğal güzelliklerini içeren mekânları konu alan ödüllü deneme yarışması düzenliyor

BÜYÜKŞEHIR Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hazırlanan ve tarih, kültür, edebiyat penceresinden Bursa'ya ayrı bir ışık tutan Bursa Günlüğü tarafından, "Deneme Yarışması" düzenleniyor. Son başvuru tarihinin 6 Mart 2020 olduğu yarışmaya gönderilen denemelerin "Bursa'nın tarihî ve tabii güzelliklerini içeren mekânları" konu alması gerekiyor. Her katılımcının bir deneme ile başvurabileceği yarışmada denemeler için herhangi bir sayfa sınırlaması yok. Gönderilen denemelerin daha önceden herhangi bir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması şartı aranıyor.

13 BİN LİRA ÖDÜL

Denemeler, iletisim@bursagunlugu.com e-posta adresine gönderilebileceği gibi Bursa Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü, Zafer Mh., Ankara Yolu Cd., C Blok, 4. Kat Osmangazi / BURSA (İrtibat: Sefer Göltekin - Genel Yayın Yönetmeni) adresine posta/kargo yoluyla da ulaştırılabilecek. Ayrıca isteyenler denemelerini elden de teslim edebilecek. Seçici Kurul'un Mustafa Özçelik, Akif Durmuş, Dr. Mustafa Baki Efe, Mehmet Esen, Sefer Göltekin ve M. Sedat Sert'ten oluştuğu yarışmaya son başvuru tarihinden sonra gönderilen eserler dikkate alınmayacak. Toplam 13 bin TL para ödülünün dağıtılacağı yarışmanın birinci 6 bin TL, ikincisi 4 bin TL, üçüncüsü 2 bin TL'nin sahibi olurken, iki kişiye de 500'er yüz TL teşvik ödülü verilecek.

DERGİDE DE YAYINLANACAK

Yarışmaya gönderilen denemelerden uygun görülenler Bursa Günlüğü Dergisi'nde yayınlanacak ve denemelerin bütün kullanım hakları Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacak. Denemeler için ayrıca telif ödenmezken, denemelerde isim ve soy isim yerine, müstear isim yer alması gerekiyor. Gönderilen denemelerle birlikte, eser sahibinin özgeçmişinin ve irtibat bilgilerinin de ayrıca yer alması gerekirken, denemelerin imlâ ve noktalamaları da dikkate alınacak.