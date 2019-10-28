Bursa turizme odaklandı

Türkiye'nin 2023 hedefinde 50 Milyar dolar olan turizm pastası 70 Milyar dolar olarak revize edilirken, bugüne kadar bu pastadan hak ettiğini alamayan Bursa'da turizm odaklı yatırımlara ağırlık veriliyor. Bursa'nın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerle bu pastadan ciddi bir pay alabileceğini belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Turizmde konuklama ortalamamız 1.9 gece. Bunu mutlaka 4'lere taşımamız lazım. Osmanlı şehriyiz, farklı medeniyetlerin izlerini hala taşıyan şehiriz. Yemek kültürü, sosyal kültürel yapı, tarihsel özelliklerin tamamını turizm çatısı altında bütün dünya ile buluşturmanın derdindeyiz. Ciddi fuarlarda boy gösteriyoruz. 17 ilçeyi de hesaba katmak zorundayız çünkü hepsinin ayrı ayrı değeri var. Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları oluşturacağız. Mudanya'nın saklı cenneti Tirilye'yi tekrar ayağa kaldırmamız gerek. Gölyazı ciddi bir turizm markası olacak" dedi.

SAKİN ŞEHİR TURİZMİ

Her ilçenin sahip olduğu değerlere göre farklı yol haritaları belirleyen Büyükşehir Belediyesi nüfusu 50 Binin altında olan İznik, Orhaneli, Büyükorhan ve Keles'i (Cittaslow) Sakin Şehirler ağına dahil etmeyi hedefliyor. İtalya'nın Greve in Chianti kentinde 1999 yılında kurulan ve bugün 30 ülkeden 252 kentin ve Türkiye'den de 17 şehrin üye olduğu Cittaslow'a üyelik için gerekli 72 farklı kriterin yerine getirilmesiyle Bursa'nın da bu ağ içine dahil olması planlanıyor. Bunun yanında sadece Müslümanlar için değil Hıristiyanlar için de önemli bir inanç merkezi olan İznik İlçesi'nin UNESCO Dünya Mirası Aday Listesinden asil listeye alınması yönündeki çalışmalar kesintisiz devam ederken, İznik'in turizmde önemli bir mesafe kat edebilmesi amaçlanıyor.

"UZUN İNCE BİR YOL"

Bursa'nın sanayi ve ihracat şehri olmasının yanında turizm parametreleri anlamında da çok önemli değerlere sahip olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, "Ancak turizm anlamında tabir yerindeyse uzun ince bir yoldayız ve önemli çalışmalar yapılması gerekli. Birçok nirengi noktalarımız var ve hepsi tek tek sorgulanmalı. Hanlar Bölgesi'nden tarihi camilere, Uludağ'dan İznik'e, denizlerimizden diğer tarihi eserlerimize varana kadar bir çok parametre var. Kültür ve Turizm Tanıtma Birliği, Bursa'yı dünyanın dört tarafında bilinir hale getirmek için kullandığımız bir araç. Kesinlikle doğru hedeflere yöneleceğiz. Bunun da etkilerini görüyoruz, rakamlar yükselmeye başladı. Şehre bir zenginlik daha katabilir miyiz? Tek amacımız bu" dedi.

TERMALDE CİDDİ ÇALIŞMALAR

Termal kaynakların en verimli şekilde kullanılması anlamında da önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Başkan Aktaş, "Harmancık'ta sıcak su yetkisini, kiralama yoluyla valilikten aldık. Oraya bir tesis düşünüyoruz. Gemlik'te devam eden bir tesis çalışmamız var. Tamamının özel sektör marifetiyle yapılması taraftarıyız. Tabakhaneler Sıcak Su Bölgesi ile ilgili de görüştüğümüz iki yatırımcı var. Bu konuyla alakalı yeni bir sunum yapılacak. Bu alanlarda yüksek katlı yapılaşmalardan kaçınıyoruz. Bu yüzden projeleri hassasiyetle irdeliyoruz. Ancak buradaki projemiz de kesinlikle yapılacak çünkü burada şehre kazandırılmış 130 dönümlük bir alan var. Bu alanı yap-işlet-devret veya gelir ortaklığı gibi yöntemlerle yaptırabiliriz. Yatırım modeli önemli ancak asıl önemli olan doğru ve iyi bir projenin hayata geçirilmesi. Biz burada alış veriş merkezi, hatta kliniği ile bir yaşam alanı ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Bu projeyi şehrin dışa yansıyan yüzü olarak çok önemsiyoruz" dedi.

ULUDAĞ 4 MEVSİM TURİST ÇEKECEK

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olmasına rağmen son yıllarda özellikle sezonun da kısa sürmesi yüzünden kent ekonomisine beklenen katkıyı sağlayamayan Uludağ'ın 4 mevsim turizme hizmet vermesi için düğmeye basıldı. Özellikle günübirlik olarak Uludağ'a çıkan tatilcilerin ihtiyaçlarına cevap verecek tesis olmamasından hareketle Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Gelişim Bölgesi Spor Tesisi Yaşam Alanı ve Katlı Otopark Projesi hazırlandı. Yaklaşık 12 dönüm alan üzerine projelendirilen tesiste 750 araçlık kapalı otopark bulunurken, böylelikle Uludağ'ın en önemli sorunu olan parklanma derdi de ortadan kalkmış olacak. Uludağ'a gelen tur otobüslerinin de yararlanacağı otopark, yer altında 3 kat şeklinde tasarlardı. Bunun yanında özellikle günübirlik tatilcilerin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen tesiste, buz pateni pisti, tırmanma duvarı, geleneksel okçuluk alanı, basketbol ve voleybol sahaları, kafeteryalar, dinlenme bölümleri ve tuvaletler yer alacak. BURSA BİR DENİZ KENTİ

Yaz tatili için ağırlıklı olarak Ege ve Akdeniz sahillerini tercih etmek zorunda kalan Bursalıların, Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerinden de en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla plajlardaki kaliteyi en üst seviyeye çıkaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Park Bahçeler ve Sahil Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sahil Planlama ve Yapım Şube Müdürlüğü tarafından Mudanya, Gemlik ve Karacabey sahillerindeki 24 adet halk plajı, sezona hazır hale getirilerek halkın hizmetine sunuldu. Çalışmalar kapsamında, kış aylarıyla birlikte yaşanan fırtına ve dalga hareketleri sonucunda plajlarda oluşan kirlilik temizlendi, kum kayıpları için kum takviyeleri, kum serme ve tesviye çalışmaları tamamlandı. Özellikle Karacabey plajları, Mudanya Eşkel, Eğerce, Mesudiye plajları ve Gemlik'te Kumsaz Plajı gibi uzun ve geniş kumsalları olan plajlarda kum eleme araçları ile kumlar elenerek, plajlar kullanıma hazır hale getirildi. Ayrıca ücretsiz duş ve giyinme kabinleri ile plajları temiz tutmak amacıyla konulan çöp kutularının tamir ve bakım çalışmaları da tamamlanarak montajları yapıldı.

ULUSLARARASI TANITIM

Bursa'nın yeni rotasını turizm olarak belirleyen ve turizm gelirlerinin artması için de öncelikle tanıtım çalışmalarına ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, uluslararası fuarlarda boy göstermeye devam ediyor. İstanbul, Hollanda, Cidde, Malezya, Çin ve Avusturya'da düzenlenen fuarlarda stant açan Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Bursa'yı tanıttı. Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği adına Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Turizm ve Tanıtma Şube Müdürlüğü'nün katıldığı stantta yeşil temasının öne çıkarıldığı ayrıcalıklı stant Arap turizmcilerden yoğun ilgini gördü. Bursa turizm dinamiklerinin bir araya gelerek Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ile birlikte Bursa'ya yönelik paket programların, otellerin ve turizm odak noktalarının tanıtıldığı fuarda, TÜRSAB'a bağlı seyahat acenteleri, GÜMTOB'a bağlı otel temsilcileri ve Teleferik A.Ş. 4 gün boyunca Arap turizm yatırımcıları ile Bursa'ya ilgi duyan kişilere Bursa'yı anlattı.