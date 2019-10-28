Büyükşehir’in evde bakım hizmeti hastalara moral oluyor

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Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren 'Evde Hasta Bakım ve Hasta Nakil Hizmetleri Birimi' ile 17 ilçede Bursalıların yardımına koşuyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerinden yararlanan vatandaşların ise yüzleri gülüyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018 yılından bu yana evde hasta bakım desteği alan Galip Bayrak'ı evinde ziyaret ederek, "Geçmiş olsun" dedi. Bayrak ile sohbet eden ve sağlık durumuyla ilgili bilgiler alan Başkan Aktaş, "Galip abi, 68 yaşında, emekli, demans hastası. Şeker hastalığından dolayı da sol ayakta bir kesik söz konusu. Bir taraftan hastalıkla mücadele ederken, bir taraftan da yaşam mücadelesini devam ettiriyor" dedi. Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi'nin sağlık hizmetlerini kentin tüm ilçelerine ulaştırdığını söyleyerek, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak evde bakım hizmetleriyle 17 ilçemizde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Arkadaşlarımız sabahtan akşama kadar arı gibi koşturuyor. Birimimize müracaat eden hastaların tedavilerine, hastanelere nakliyelerine ve rahatsızlıklarının takibine kadar her türlü sağlık hizmetiyle hemşerilerimize destek olmaya gayret ediyoruz" dedi.