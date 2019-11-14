Başkan Dündar Avrupa’ya ders verdi

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa Şehirler Birliği (Eurocities) Sosyal İşler Forumu üyesi olan Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göç konusunun ele alındığı Forum toplantısında yaptığı ve gündeme oturan konuşmansının bir benzerini de Varşova'da yaptı. "Biz kendimizi dertli sanıyorduk ama görüyorum ki Avrupa bizden çok daha dertli. Avrupa'ya üzülüyorum" dedi. Eurocities Sosyal İşler Forumu'nun Varşova'da yapılan özel politikacılar oturumuna katılan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, forumda yaptığı konuşmada Avrupa'ya adeta insanlık dersi verdi. Forumun ana konusu olan "Aile kavramı" konusu üzerinden Avrupa'yı eleştiren Dündar, "Aile mefhumunu kaybetmiş, çekirdek aileyi daraltmış olan Avrupa, kreş konusunu ve anaokullarını konuşuyor. Bizde dertlerimiz var sanıyorduk. Siz bizden çok daha dertlisiniz. Biz, burada gündeme alınmayan ve ülkemizde barınan 4 milyon Suriyelinin özgürlüğü ve yaşam hakkı için uğraşıyoruz" dedi.Yaptığı konuşmada Avrupa'yı dağılan aile kavramı üzerinden eleştirmeye devam eden Başkan Dündar, "Şimdi bu dağılan aileyi toplamak için kreşler yapılması, ana okulları yapılması planlanıyor. Fakat aile ortamı olmadığı için bu masrafın birkaç katı daha fazla masraf yapmış olsanız dahi, aileden alınan eğitimi o çocuk oradan alamaz. Eski anlayış olsa büyük aile durumunda büyük baba, baba, çocuklar bu ailede yaşıyorsa masraf da kalmaz bu sorunlar da kalmaz. Çözüm bu kadar basit. Avrupa kendine bir de büyük bir aile kurdu (AB) Avrupa Birliği ailesi. Şimdi de bu büyük ailenin bundan sonraki sürecinde dağılalım mı, bir arada mı kalalım tartışması ile ayrı bir dert çıktı karşınıza. Türkiye'de 4 milyondan fazla sığınmacı var Suriyeli var. Sekiz yılda bunlara 40 milyar dolar para harcandı ve harcanmaya devam ediliyor. Benim şehrim Bursa 3 milyon, ilçem ise 1 milyon nüfuslu. Benim şehrimde 180 bin Suriyeli var. Gündemimizin birinci maddesi özgürlükleri ve yurttaşları korumak. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele ediyor, Türkiye'de terörden 40 bin insan öldü. Fakat bugün hala Avrupa'da Amerika'da bir çok ülkede teröre hala terör diyelim mi demeyelim mi tartışması var" dedi. Yaşanan terörizmin neticesi olarak 4 milyon Suriyeli'nin Türkiye'de barındığını hatırlatan Başkan Mustafa Dündar, "İşte bu çerçevede güvenlik içerisinde insanların daha özgür olabileceği düşüncesiyle kendi ülke sınırlarımızı güvenlik içine almak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattık. Türkiye'nin hedefi 911 kilometrelik Suriye sınırında, 400 kilometrelik bir bölgede 30 ila 35 kilometre ileri giderek bir güvenli bölge temin etmek. Bu güvenli bölgeye de en az 2 milyon Suriyelinin yurtlarına dönmesini temin etmek. Bugün buradaki gündem de Suriyeli olmadığı gibi Türkiye'nin bu sıkıntısını gören Avrupalı dostların Türkiye yardımcı olmaması büyük bir ayıptır. Barış içersinde, huzur içersinde yaşamak için bu diyalogların, kardeşliğin ve dayanışmanın artması ve sürmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.