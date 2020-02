Keşan Belediyesi vatandaşların her anında yanında

HOŞGELDİN

Keşan Belediyesi, Keşan'da yaşayan tüm vatandaşlarının doğumdan ölümüne kadar yanında olmak adına çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Örnek çalışmalara ilişkin bilgiler veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, göreve geldikleri günden beri üzerinde hassasiyetle durdukları gönül belediyeciliği faaliyetleri ile ilgili şunları söyledi: "Belediyecilik anlayışı olarak yol, su, kaldırım yapmanın yanında vatandaşlarımızın gönüllerine de hizmet ediyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız enerjiyi yine vatandaşlarımız için çalışarak harcıyoruz. Hoş geldin bebek projemiz ile yeni doğan minik hemşehrilerimize, 'hoş geldin' diyor, çocuklarımızın doğum günlerine katılarak mutluluklarına ortak oluyoruz. Öğrencilerimizi okullarına bırakarak iyi dersler diliyoruz. Şehrimize askeri görevlerini yerine getirmek üzere gelen Mehmetçiklerimiz ile bir arada oluyoruz. Yine otogar ve otellerimizi ziyaret ederek gelen Keşan'ımıza gelen konuklarımız ile sohbet ediyor, ilçemizi nasıl bulduklarını soruyoruz. Keşan'da gezilmedik cadde ve sokak bırakmayarak esnafımızın sorun, öneri, talep ve görüşlerini dinliyoruz. Hayatlarını birleştiren vatandaşlarımızın nikah, düğün ve nişan törenlerine katılarak mutluluklarına ortak oluyor, sünnet törenlerinde evlatlarımıza 'geçmiş olsun' diyoruz. Keşan'da yaşayan hanımlarımızın günlerine; diyetisyen, güzellik danışmanı, psikolog, yaşam koçu ile katılarak faydalı bilgiler edinmelerini sağlıyoruz. Hasta olan veya tıbbi operasyon geçiren vatandaşlarımızı gerek evlerinde gerek hastanede ziyaret ederek acil şifalar diliyoruz. Cenazesi olan her vatandaşımıza ücretsiz belediye hizmetlerinin yanı sıra yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı diye arıyor, taziye ziyaretlerimiz ile acılarını paylaşıyoruz. Yaptığımız tüm hizmetlerin ötesinde dertlerimizi ve sevinçlerimizi paylaşmanın mutluluğu bize her şeyin üzerinde bir sevinç yaşatıyor. Bizi büyük bir aile yapan sosyal belediyecilik projelerimizle hemşehrilerimizi kucaklamaya devam edeceğiz." İşte projelerden bazıları:Yapılan sosyal incelemeler neticesinde ihtiyaç durumu tespit edilen 33 asker ailesine 2019 yılında Encümen Kararı ile toplam 77 bin 79 TL yardım yapıldığına vurgu yapan Keşan Belediye Başkanı, "Vatani görevini yapmak üzere askere giden gençlerimizin asker uğurlama törenleri ile Askeri Birliklerde yapılan yemin merasimlerine katılım sağlıyor ve yemin töreni nedeniyle ilçemize gelen misafirlere lokma ve ayran ikramı yapıyoruz" dedi.Evden çıkamayacak durumda olan engelli, yaşlı, yatalak hastalar ile şehit ve gazi ailelerine yönelik evde kişisel bakım hizmeti de sunduklarını dile getiren, 2019 yılı eylül ayında yeni başlatılan sosyal proje ile hasta, engelli, yaşlı, ihtiyaç sahibi olan 9 bayan ve 10 erkek vatandaşa evlerinde ve hastanede kişisel bakım hizmeti verildiğini dile getirdi.Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa planlama ile ailelerin muvaffakiyeti alınarak ihtiyacı olan öğrencilerin saç tıraşlarının da gerçekleştirildiğini anlatan, şöyle dedi: "Gönül belediyeciliği faaliyetleri kapsamında 6 ilköğretim okulumuzda bu anlamda hizmet verilmiştir" dedi.Helvacıoğlu, toplumsal gelişime destek olmak, vatandaşların sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla gönüllü hizmet vermek isteyen; diyetisyen, psikolog, kişisel gelişim uzmanı ve güzellik uzmanı ile birlikte davet üzerine kadın günlerinde, halkın hem sağlıklı beslenme konusunda bilgilendirilmesi hem de güzellikle ilgili uzmanından bilgi almalarını sağladıklarını kaydetti.2019 yılında mezarlıklara toplam 357 adet defin işlemi gerçekleştirildiğini kaydeden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Cenaze levazımatı ve tahta ihtiyacını belediye olarak biz karşılıyoruz. Bugüne kadar 270 adet cenaze levazımatını vatandaşlarımıza ücretsiz olarak verdik. Türk Hava Yolları ile Belediyemiz arasında cenaze nakillerinin yapılması için protokol imzaladık. İlçemizde vefat eden ve ailesi tarafından başka bir memlekete defin edilmesi kararlaştırılan cenazenin nakil işlemleri Belediyemizce ücretsiz olarak karşılanmaktadır" şeklinde konuştu.yaşayan ya da ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan şehit, gazi ve engelli aileleri ile yaşlı, kimsesiz, ihtiyaç sahibi kişilere yönelik koruyucu ve destekleyici çalışmalar da yürüttüklerini belirten, göreve geldikleri günden bugüne kadar 43 evde temizlik yaptıklarını ifade etti.Geldin Bebek Projesi" kapsamında, 33 aileyi ziyaret ederek bebek sevinçlerine ortak olduklarını aktaran, "İlçemizde ikamet eden ve yeni çocuk sahibi olan aileleri tebrik ediyor, mutluluklarını paylaşmak üzere ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Dünyaya gelen her yavrumuzu kendi ailemizin bir ferdi olarak görüyoruz. Ailelerin manevi olarak yanında olduğumuz gibi maddi olarak katkıda bulunabilmek amacıyla Belediyemizce hazırlanan hediye sepetlerini kendilerine veriyoruz. Hediye sepetinde; yeni doğum yapan anne ve bebeğin ihtiyacı olan giyim eşyası ile kişisel bakım ürünleri bulunmakta" şeklinde konuştu.