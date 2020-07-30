Ankara’dan Bursa’ya özel ilgi

Bursa'yı her alanda daha yaşanabilir kent haline getirmek amacıyla özellikle bu dönem kentin merkezi bütçeden daha fazla kaynak alabilmesi için Bursa ile Ankara arasında adeta mekik dokuyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu çabalarının meyvesi olarak 7 farklı yatırımın müjdesini verdi. T2 tramvay hattından Çelik Palas ek binalarının yıkımına, Millet bahçelerinden Hanlar Bölgesi'ndeki yıkımlara kadar 7 önemli proje için çalışmalar başladı.

MİLLET BAHÇESİ BÜYÜYOR

İlgili Bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucu alandaki binaların tapusunu üzerine alan Büyükşehir Belediyesi yıkımlara başladı. Yıkım çalışmaları bizzat yerinde inceleyen ve ilk kepçeyi de kendisi vuran Başkan Aktaş, söz verdikleri sürede yıkım çalışmalarını başlattıklarını hatırlattı. Bursa Millet Bahçesi'nin Haziran ayı başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı bir törenle hizmete açıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Cumhurbaşkanımız aynı törende Millet Bahçesi'nin biraz daha büyütülmesi noktasında söylemde bulunmuştu. Kendilerinre zaten bu konuda bir talebimiz olduğunu, bu bölgeye hem otopark kazandırmak hem de Millet bahçesi büyütmek noktasında bir hayalimiz olduğunu ifade etmiştim. Millet Bahçemiz 42 Bin metrekare. Şimdi buraların tapusu Büyükşehir Belediyesi'ne geçti ve 42 dönüme ilave olarak 18 dönümlük bu alanın da eklenmesiyle burası yaklaşık 60 dönümlük bir alan oldu. Bursa'mıza uzun yıllar hizmet etmiş spor salonumuz, yüzme havuzumuz ve müştemilatlar var. Bu yapıların çürük olduğuna dair elimizde raporlar da var. Bu yapıların kesinlikle yıkılması gerekiyor. Binalarda 40 yılı aşkın bir yorgunluk da var" dedi.

ATA'NIN İSMİ SİLİNMEZ

Bursa'da bazı kesimler tarafından kasıtlı olarak çıkarılan "Ata'nın ismini siliyorla" algısının tamamen yalan olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, Ulu Önder Atatürk'ün isminin aynı yere yapılacak daha modern bir spor salonunda yaşatılmaya devam edeceğini dile getirdi. Aktaş, "Hemşehrilerim birilerinin yaptığı dezenformasyona asla itibar etmesinler. Emin olsunlar ki yine Atatürk Spor Salonu ismiyle burada bir proje hayat bulacak. Hem de bu projeyi yaparken Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası ile birlikte çalışacağız. Onların da dahil olduğu bir seçki sürecinde bu proje ortaya çıkacak. Ve yine inşallah beraberce hem spor salonunun açılışını yapmak hem de otoparkla burayı taçlandırmak bizim en büyük hayalimizdir. Ben özellikle sürece destek veren odalarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Bursa'nın vizyonunu daha da ileriye taşımak adına bir çok kurum ve kuruluşla iş birlikleri yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, "Ortak Akıl" protokollerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Mimarlar Odası, İç Mimarlar odası ve Peyzaj Mimarları Odalarıyla protokoller imzalandı. Tarihi Belediye Binası'nda yapılan protokol imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nejla Yörüklü, İçmimarlar Odası Başkanı Nur Gül Arslan ile odaların yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreni öncesi oda başkan ve yöneticileriyle sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bu güne kadar Bursa'nın yararına olan her türlü öneriye açık olduklarını ve çeşitli odalarla işbirlikleri yaptıklarını hatırlatarak, bu akademik işbirliğinin bundan sonra da süreceğini kaydetti.

ORTAK DEĞERİMİZ BURSA

Her üç oda başkanı ile ayrı ayrı işbirliği protokolü imzalayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş yaptığı açıklamada, "Bursamızın geleceğini, tarihini ve kültürünü ilgilendiren farklı projelerle alakalı işbirliği protokolleri yaptık. Bursa hepimizin ortak değeridir. Şehre dair sözü olan, şehre dair heyecanı olan herkesin heyecanı bizim için önemlidir ve değerlidir. Bunu burada bir kez daha tekrar etmek istiyorum" dedi.



HANLAR BÖLGESİNDE YIKIM BAŞLIYOR

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın vizyon projelerinden biri olan ve geçtiğimiz yıl Kasım ayında Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Bursa ziyaretinde müjdelenen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi çevresinin açılmasıyla ilgili proje için tarih verildi. Hanlar Bölgesi projesinin konuyla ilgili ilgisiz herkesi çok heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Aktaş, "İnşallah 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ilk binalarımızın yıkımını gerçekleştireceğiz. İlk binalar diyorum çünkü bu sayı 5 olabilir, 8 olabilir. Görüşmelerimiz sürüyor. Kamu binalarıyla ilgili anlaşmalar yapıldı, özel binalarla ilgili anlaşma yaptıklarımız var. Bu projeden Cumhurbaşkanımız da ciddi heyecan duydu. Bu konunun orayı tarih adasına çevirecek bir konu olduğunu kendisi de ifade ettim" dedi.



BEY SARAYI HAYAT BULUYOR

Osmanlı'nın ilk sarayı olan ve halen üzerinde Orduevi bulunan Bey Sarayı'nın gün yüzüne çıkarılması ile ilgili çalışmalarda da sona geldiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa. Osmanlı'nın ilk sarayı da Bey Sarayı. Şuan orduevinin olduğu alanda. Bununla alakalı süreç de başladı. Bu konudaki destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanımıza, Milli Savunma Bakanımıza, Genelkurmay Başkanımıza ve kuvvet komutanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Orduevi buradan taşınacak ve şehir adına önemli bir adım atılacak" dedi.



T2 İHALESİ 31 AĞUSTOS'TA

Başkan Aktaş, genel seçimler, ardından yaşanan döviz türbülansı ve müteahhit firmanın Bakanlığa yaptığı tasfiye talebi yüzünden son 2,5 yıldır fazla mesafe alamadıkları T2 tramvay hattında da sürecin hızlanacağını söyledi. Bu süreçte cadde sakinlerinin sorunlarının giderilmesi, üst geçitlerin tamamlanması noktasında bazı çalışmalarının olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, "Toplamda 8 Bin 100 metre uzunluğunda ve 700 metresi yer altında olan bir hat. Bu hattın tamamlanarak, T1 hattı ile entegre edilmesi için süreci hızlandırdık. İkmal ihalesi en geç 31 Ağustos 2020'ye kadar bitecek. 2021 sonu itibariyle de hiçbir eksiği, aksağı kalmaksızın T1'e entegre ederek hizmete açmak istiyoruz" dedi.



3 YENİ MİLLET BAHÇESİ DAHA

Başkan Aktaş, konuşmasında 3 yeni millet bahçesinin daha müjdesini verdi. Özellikle Çelik Palas Otelinin arkasındaki 39 dönüm alan üzerine yaklaşık 30 yıl önce yapılan ve atıl halde kalan ek binaların kaldırılacağını dile getiren Başkan Aktaş, binaların 30 Eylül 2020'ye kadar yıkılacağını vurguladı. Bölgede ticari rantın yüksek olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, hiçbir ticari ranta yol açmadan alanı millet bahçesi olarak Bursa'ya kazandıracaklarını açıkladı. Ayrıca Doğanbey TOKİ konutlarının bulunduğu alana kazandırılacak millet bahçesi yapım ihalesinin en geç 31 Ekim 2020'ye kadar gerçekleştirileceğini ifade eden Başkan Aktaş, hem Yıldırım hem de Osmangazi ilçesini yakından ilgilendiren Gökdere Millet bahçesi ile ilgili projenin 20 güne kadar bitirileceğini, 31 Aralık 2020'ye kadar da ihalesinin yapılacağını vurguladı.