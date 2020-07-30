Tarım A.Ş.’nin ahudududa hedefi yıllık 30 bin ton ihracat

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye'nin 6 bin ton olan ahududu rekoltesinin yüzde 96.7'sinin Bursa'da üretildiğini hatırlatarak, birkaç yılda bu rakamı 30 bin tona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye'deki ahududu üretiminin yüzde 96.7'sini gerçekleştiren Bursa'nın bu alanda ihracata yönelmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi'nin, Tarım A.Ş. aracılığıyla başlattığı 'Kaliteli Ahududu Yetiştiriciliği Projesi'nde yeni dönem ahududu hasadı yapıldı. Proje kapsamında ahududu yetiştiricilerini eğitim için Bosna Hersek'e götüren Büyükşehir Belediyesi, aroması, dayanıklılığı ve lezzeti ile ihracata en uygun cins olan 'polka' cinsi ahududuyu Bosna Hersek'ten ithal ederek, doku kültür laboratuvarlarında çoğaltmış ve üreticilere yüksek verimli ahududu fidelerini dağıtmıştı. Tarım A.Ş. projesi kapsamında, ahududu yetiştiriciliği konusunda eğitim alan, ardından Bosna Hersek'e gidip verimli üretim tekniklerini yerinde gören Bursalı çiftçiler, Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı fidanlardan meyvelerini bu yıl da toplamaya başladı.

ŞÖLEN HAVASINDA HASAT

Kestel ilçesi Kozluören köyündeki ahududu hasat törenine, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Zafer Işık, Ahmet Kılıç, Atilla Ödünç, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Meclis üyeleri, muhtarlar ve üreticiler katıldı. Köylüler tarafından hazırlanan yöresel ve ahududu ile yapılan ürünler misafirlere ikram edildi. Ahududu kullanılarak yapılan ürünleri tek tek inceleyen Başkan Aktaş, vatandaşlarla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle birlikte ahududu tarlasına geçen Başkan Aktaş, yetiştirilen ürünleri dalından toplayarak yılın ilk hasadını yaptı. YÜZDE 96.7'Sİ BURSA'DA ÜRETİLİYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sanayi, üretim ve ihracat şehri olan Bursa'nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu hatırlattı. Bu özelliğini vurgulanması adına şehirde planlamanın çok iyi yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Aktaş, "Özellikle ahududu, yaban mersini, goji berry, aronya, çilek ve lavanta gibi özellik arz eden ürünlerle alakalı destekler vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin ahududu rekoltesi 6 Bin Ton. Bunun yüzde 96.7'si yani tamamına yakını Bursa'da üretiliyor. Fakat işin ilginç tarafı 30 Bin ton ahududu ithal eden bir ülkeyiz. Yaklaşık 2.4 Euro'dan baktığınızda 72 Milyon Euro'luk bir ithalat demektir" dedi.

150 BİN FİDAN DAĞITILACAK

Ahududu için sürdürülebilir bir yol izlediklerinin altını çizen Başkan Aktaş, "2018 yılında daha kaliteli ve verimli üretim için Bosna Hersek gezisi düzenledik. 'polka' ve 'oktavia' gibi dayanıklı türleri şehre getirerek bahçeler kurduk. Bir dekardan 700 ila 800 kilo alınan ürün miktarını 2 Tona kadar çıkardık. Bu bahar 125 Bin fidan vermiştik. Güz döneminde ise 150 Bin fidan daha vereceğiz" dedi



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN DESTEK

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a son Bursa ziyaretinde ahududu ve yaban mersini ikram ettiklerini ve üretim hakkında bilgi verdiklerini söyleyen Başkan Aktaş, savunma sanayi, uzay teknolojileri kadar tarımda yapılan çalışmaların da değerli olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiğini açıkladı. Doğru adımlarla üretimi teşvik etmeye ve yeni pazarlar bulmaya devam edeceklerini belirten Başkan Aktaş, yüksek teknoloji, İHA, SİHA ve otomotiv üreten Türkiye ve Bursa'nın güçlü tarım altyapısına da sahip olmasını arzuladıklarını dile getirdi. Projeye destek olan ve alın terini ortaya koyan herkese teşekkür eden Başkan Aktaş, "Bereketli Bursa topraklarının çok önemli tarım altyapısı var. Ahududu, yaban mersini, çilek, zeytin, incir gibi çok güçlü kalemlerimiz var. Bunları daha da geliştirerek dünya genelinde tanınır hale getirmek ve katma değer haline getirmek en önemli vazifemizdir. Bu manada potansiyelimizin tamamını kullanmak zorundayız. Toprakla irtibatını kesmeyen, üreten, Türkiye'ye katkı sağlayan, bir yıl boyunca sabırla çalışarak emeklerinin karşılığı toplayan tüm üreticilerimizi tebrik ediyorum" dedi.