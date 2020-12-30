Pandemide Çataldağ morali

BURSA'DA bol oksijeni ve olağanüstü manzarasıyla Uludağ'dan sonra doğaseverlerin uğrak noktalarından biri de Çataldağ oldu. Mustafakemalpaşa ilçe sınırlarından başlayan ve Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut üçgenine kadar uzanan bin 336 metre rakımlı Çataldağ, kış aylarının gelmesiyle birlikte ziyaretçilerine eşsiz bir manzara ve bol oksijen sunuyor. Ziyaretçilerine Bursa ve Balıkesir illerini kuşbakışı izleme imkanı sunan Çataldağ, pandemi sürecinin yaşandığı bu günlerde doğa yürüyüşçüleri, dağcılar ve kampçıların akınına uğruyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ve ilgili talimatlara uygun şekilde yol ve parkurları dizayn edilen bölgeyi farklı grup ve rotalarla ziyaret edenler, günübirlik kampların yanı sıra treaking ve dağcılık etkinlikleriyle keyifli anlar yaşıyor. Hijyen kuralları gereği kamp ateşinin yakılmadığı gezilerde, zirvedeki Çobandede seyir terasında mola verenler eşsiz doğa güzelliklerini fotoğraflama şansına sahip oluyor. H