Metroda okuyan kazanıyor

Büyükşehir Belediyesi, yolculuk süresince vatandaşların vakitlerini daha kaliteli geçirebilmeleri ve okuma oranını artırmak amacıyla 'Her yerde okuyan Bursa' projesini hayata geçirmişti. Arabayatağı, Şehreküstü, Osmangazi, Organize Sanayi ve Üniversite istasyonlarına yerleştirilen okuma kiosklarıyla Bursa'nın tarihi mekânları, gezilecek yerler, Bursa'nın ilkleri, roman, hikâye-masal, fıkra ve şiir gibi konularda bilgiye ulaşan Bursalılar, aynı zamanda farklı hediyeler de kazanma fırsatı buluyor. Proje kapsamında her ay 2 kişi Extrem Park'ta dağ kızağı bileti, her ay 4 kişi Teleferik bileti, her ay 5 kişi Burfaş sosyal tesislerinde kahvaltı, her gün 1 okuyucu Sınav Dershaneleri'nden yüzde 20 indirim, her gün 1 öğrenci BKM'de 50 TL hediye çeki ve her ay 50 bininci okuyucu ise Kemtat'tan tabletle ödüllendiriliyor. Gün içerisinde okuma kiosklarından faydalanan Bursa Anadolu Lisesi öğrencisi Kahraman Akyüz, 50 bininci okuyucu olma şansını yakalayarak tablet kazandı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Kahraman Akyüz'ü makamında ağırlayarak, tableti hediye etti.Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yoğun şehir hayatı içerisinde sabah işimize, okulumuza ya da akşam evimize dönerken yolculuk yapıyoruz. Toplu taşıma araçlarının kullanılmasını sürekli vurguluyoruz. Vatandaşlarımız yolculuk yaparken bir şeyler okusun istiyoruz. Vatandaşlarımızın okuma oranını artırmak için kısa bir süre önce güzel bir projeyi hayata geçirdik. İstasyonlarımıza kiosklar yerleştirdik. Bursa'ya dair pek çok şey öğreniyorsunuz. Okumak istediğiniz başlığı seçerek metninizi alıyorsunuz. Bu hizmet tamamen ücretsiz. Buradan farklı hediyeler de kazanıyorsunuz. Lise öğrencisi Kahraman Akyüz de okuma kiosklarından tablet kazandı. Herkese kiosklardan istifade etmesini tavsiye ediyorum" dedi.'Bu proje sadece Bursa'ya değil 81 ile yayılmalı' diyen liseli Kahraman Akyüz ise, "Kiosklarda kültür seviyesini artıracak fişler bulunuyor. Şehrin gürültüsünün dışına çıkıp bunları okumak insanlara mutluluk veriyor. Ben bu kioskları ilk defa kullandım ve hediye kazandım. Hediye kazanmış olmam beni daha çok motive etti. Arkadaşlarıma da tavsiye ettim, onlar da kullanmaya başladı. Bence kiosklar tüm duraklara konulmalı. Bursa'nın kültürel, turistik yerleri hakkında bilgi veriliyor. Roman ve hikaye de var. Bu metinler sayesinde yeni yerler keşfettim. Her metroya bindiğimde bu kiosklardan fiş alıyorum" diye konuştu.