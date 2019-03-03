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Büyük ödüllü sorusu cevabı: 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak? 3 Mart Hadi İpucu Sorusu cevabı

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her programı yüzbinlerce kişiye ulaşan Hadi, her yarışma öncesi yayınladığı ipucu sorularıyla yarışmayı oynayanlara bir soru bilme hakkı tanıyor. Hadi’nin 20.30’da yapacağı büyük ödüllü yarışma için İnstagram hesabından yaptığı paylaşım ise şu şekilde ‘Bugünkü ipucumuz yarış severlere geliyor! yarışları olarak da bilinen tek kişilik açık tekerlekli otomobil yarışları desek? Bu yarışları ne kadar takip ediyorsunuz sevgili hadiciler? 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak?’ Bu gelişmenin üzerine vatandaşlar ipucu sorusunu araştırmaya başladılar. İşte 3 Mart sorusu cevabı…

Giriş Tarihi: 3.3.2019 20:04
Büyük ödüllü Hadi İpucu sorusu cevabı: 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak? 3 Mart Hadi İpucu Sorusu cevabı

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve mobil platformda yüzbinlerce kişiye ulaşmayı başaran Hadi, her gün yayınladığı ipucu sorularıyla vatandaşlara bir soru bilme hakkı tanıyor. Peki, bugün sorulacak olan Hadi İpucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi bugünkü paylaşımında tam net olarak bir soru sormadığı için cevabı şu şekilde özetleyebiliriz…

HADİ İPUCU SORUSU: 2019 FORMULA 1 YARIŞLARI NEREDE BAŞLAYACAK?

Türkiye'nin ilk canlı mobil bilgi yarışması olan ve çıktıktan kısa bir süre sonra yüzbinlerce kişiye ulaşmayı başaran Hadi'nin bugünkü ipucu sorusunu sizler için hazırladık…

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Büyük ödüllü Hadi İpucu sorusu cevabı: 2019 Formula 1 yarışları nerede başlayacak? 3 Mart Hadi İpucu Sorusu cevabı
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