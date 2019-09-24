Kardeş Çocukları 19.bölüm fragmanı yayında! Kardeş Çocukları yeni bölümde neler oluyor?

Sevilen dizi Kardeş Çocukları 19.bölümüyle bu akşam yayınlanacak. Star TV'nin iddialı yapımı oyuncuları ve konusuyla her zaman dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ise Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Heyecan dolu dizinin yeni bölümlerinde ise Cem Davran'ı göreceğiz. Peki Kardeş Çocukları 19.bölümde neler oluyor?

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecan dolu Kardeş Çocukları dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. İşte Kardeş Çocukları 19.bölüm hakkında detaylar ve yeni bölüm fragmanı…