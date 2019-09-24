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19.bölüm fragmanı yayında! Kardeş Çocukları yeni bölümde neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi bu akşam ekrana gelecek. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl’ün oynadığı yapımın son bölümde yaşananları ise şoke etmişti. Bu akşam ekrana gelecek olan Kardeş Çocukları 19.bölümde Ümran'ın yalıda kalmasını kendine yediremeyen Umay, ablasına savaş açar. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizinin kadrosuna Cem Davran’ın dahil olmasıyla heyecan iyice artacak. İşte fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 24.9.2019 15:39
Kardeş Çocukları 19.bölüm fragmanı yayında! Kardeş Çocukları yeni bölümde neler oluyor?

Sevilen dizi 19.bölümüyle bu akşam yayınlanacak. 'nin iddialı yapımı oyuncuları ve konusuyla her zaman dikkat çekiyor. Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ise Yıldırım ve Umay arasında başlayan Adnan gerilimi, Umay için kafa karıştırıcı bir hal alır. Heyecan dolu dizinin yeni bölümlerinde ise Cem Davran'ı göreceğiz. Peki Kardeş Çocukları 19.bölümde neler oluyor?

KARDEŞ ÇOCUKLARI 19.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Heyecan dolu Kardeş Çocukları dizisi bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi yeni bölüm fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. İşte hakkında detaylar ve yeni bölüm fragmanı…

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Kardeş Çocukları 19.bölüm fragmanı yayında! Kardeş Çocukları yeni bölümde neler oluyor?
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