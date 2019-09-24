Kardeş Çocukları 19. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

Ekranların sevilen dizisi Kardeş Çocukları bu akşam ekrana gelecek. Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Başrollerinde Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl’ün oynadığı yapımın son bölümde yaşananları ise şoke etmişti. Bu akşam ekrana gelecek olan Kardeş Çocukları 19.bölümde Ümran'ın yalıda kalmasını kendine yediremeyen Umay, ablasına savaş açar. Yeni sezona hızlı bir giriş yapan dizinin kadrosuna Cem Davran’ın dahil olmasıyla heyecan iyice artacak. İşte Kardeş Çocukları 19.bölüm fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak ayrıntılar…