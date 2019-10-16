Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncuları kimler, konusu nedir?

ATV'nin yeni sezon dizisi Kuruluş Osman yakında izleyicisiyle buluşacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. ATV'de yayınlanacak olan dizinin ilk fragman tanıtımı yayına girdi. Yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin ilk fragman tanıtımında heyecan ve aksiyon bir arada yaşanıyor. Şimdiden reytinglerde zirvede olacağı görülen dizinin çekimleri hız kazandı. Peki Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler, konusu nedir?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dönem dizisi Kuruluş Osman için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yayın tarihi ve kanalı hakkında detaylar haberimizin devamında yer alıyor.