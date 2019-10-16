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ne zaman başlıyor? kimler, konusu nedir?

Ekranlara yeni soluk getirecek olan yayın günü heyecanla bekleniyor. ATV ekranlarında başlayacak olan ve konusu merak edildi. Burak Özçivit’in başrolünü üstlendiği dizinin fragmanı izleyicisiyle buluştu. Ekranların iddialı yapımları arasında öne çıkan dizinin ilk fragmanında Osman Bey sisler arasından atıyla babası Ertuğrul Bey'in otağına gelir ve kararlı biçimde bey otağına yürüdüğü görülürken otağın kapısını açmasıyla ışık huzmeleri arasında sahibini bekleyen tahtı görür. Peki ? Kuruluş Osman oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 16.10.2019 22:06
Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncuları kimler, konusu nedir?

ATV'nin yeni sezon dizisi yakında izleyicisiyle buluşacak. 'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. ATV'de yayınlanacak olan dizinin ilk fragman tanıtımı yayına girdi. Yapımcılığı Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği dizinin ilk fragman tanıtımında heyecan ve aksiyon bir arada yaşanıyor. Şimdiden reytinglerde zirvede olacağı görülen dizinin çekimleri hız kazandı. Peki ? Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda kimler, konusu nedir?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ekranların yeni dönem dizisi Kuruluş Osman için geri sayım sürüyor. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yayın tarihi ve kanalı hakkında detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

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Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman oyuncuları kimler, konusu nedir?
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