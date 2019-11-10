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Kuruluş Osman 1. Bölüm ilk fragmanı yayınlandı... İşte Burak Özçivit'in savaş sahneleri olay oldu!

10.11.2019 | 07:54

Milyonların heyecanla beklediği Kuruluş Osman dizisi 1. Bölüm ilk fragmanı ile sosyal medyada olay oldu! Burak Özçivit'in Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk padişahı Osman Bey'i canlandırdığı Kuruluş Osman, savaş sahneleri ekranlara fırtına gibi geliyor.

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