SON DAKİKA! Şeyma Subaşı kızının korkmasına aldırmadı, kahkahalar attı! Eleştiri yağmuruna tutuldu

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı yine takipçilerinden büyük tepki alacak bir paylaşım ile gündeme geldi. Kızı Melisa ile Miami'de tatilde olan Subaşı, burada arkadaşının yaptığı bir paylaşım ile eleştiri oklarının hedefi oldu. Acun Ilıcalı'dan boşanmasının ardından İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Subaşı, son olarak ünlü televizyoncuya attığı mesaj ile gündeme gelmişti. Canlı yayın sırasında 'Acun selam, ne zaman görüşebiliriz? Tarihleri konuşmamız lazım Miami Oteli ve parayla ilgili konuşacağım' şeklinde mesajı ekranlara gelmişti. Bu mesajla da eleştiri yağmuruna tutulan Subaşı yine takipçileri tarafından çok tepki alacak bir paylaşıma imza attı. İşte son dakika haberinin detayları…

ŞEYMA SUBAŞI YİNE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLDU! ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Kızı Melisa'yla birlikte Miami'de tatil yapan Subaşı, burada çektiği bir video üzerinden yoğun bir şekilde eleştirildi. İşte o görüntüler…