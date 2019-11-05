Şeyma Subaşı yine olay yarattı!

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı yine takipçilerinden büyük tepki alacak bir olayla gündeme geldi. Kızı Melisa ile Miami’de tatilde olan Subaşı, burada bir arkadaşının yaptığı paylaşım eleştiri oklarının hedefi oldu. İşte Subaşı'nın o görüntüleri...