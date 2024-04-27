Benzin yüklü tanker kaza yaptı: Patlama riskine karşı D-130 Karayolu trafiğe kapatıldı, evler tahliye edildi | Video
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 Karayolu'nda seyir halinde olan benzin yüklü tanker, önce üst geçit köprüsüne ardından ise 3 araca çarptı. Tankerin çekici kısmı koparken benzin ise yola saçıldı. Patlama riskine karşı yolun iki şeridi de trafiğe kapatılırken, çevredeki evlerde tahliye edildi.
Şehir merkezinden trafik akışı sağlanıyor. Ayrıca itfaiye ve polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya devam ediyor. İtfaiye ekipleri, patlama riskine karşı bölgeyi köpüklüyor.
PATLAMAYA KARŞI TEHLİKE OLDUĞU İÇİN EVLER TAHLİYE EDİLDİ. ÇOK KORKTUK"
Patlama riskine karşı evden çıkarılan Aysel Sütlüce, "Polisler anons etti ve korkarak hemen dışarı çıktık. Kaza yapan tanker araçları ezmiş. Patlamaya karşı tehlike olduğu için evler tahliye edildi. Çok korktuk" dedi.
Ömer Çengel ise "Tanker 3 aracı çarpmış. Tankerden devamlı benzin akıyor. Polisler evi boşalttı. Şu an dışarıda bekliyoruz" diye konuştu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:05
00:35
00:35
03:43
00:43
'Alan' yakında atv'de başlıyor! 27.04.2024 | 09:11
01:24
48:06
00:43
Karabük'te uyuşturucu operasyonu | Video 26.04.2024 | 16:28
01:43
İlknur'un katili cinayetten sonra kıyafetini değiştirmiş | Video 26.04.2024 | 15:39
05:38
01:44
00:33
Şarköy'de 72 bin litre sahte şarap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 15:12
02:15
Adliye önünde 3 kişiyi vuran şahıs tutuklandı | Video 26.04.2024 | 14:53
09:19
İstiklal Caddesi bombacısı Ahlam Albashir’in cezası belli oldu | Video 26.04.2024 | 14:52
01:03
Yayaya çarpmamak için frene basan motosikletli hastanelik oldu | Video 26.04.2024 | 14:52
01:03
01:06
01:21
Şanlıurfa’da 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 26.04.2024 | 14:08
01:02
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı davasında karar! | Video 26.04.2024 | 14:13
03:38
37 kiloya düşen Nihal Candan tahliye edildi | Video 26.04.2024 | 13:38