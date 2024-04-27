Yasa dışı bahis operasyonda 450 milyon TL para trafiği tespit edildi: 35 gözaltı | Video
Mersin polisinin yasa dışı bahse yönelik gerçekleştirdiği çalışmada 450 milyon TL para trafiği tespit edildi, düzenlenen operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 35 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
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