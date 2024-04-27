Bağ evi fareleri yakalandı: 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi | Video
Kayseri'de bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi 1 aylık takip sonucu yakalanırken; 460 bin TL değerinde çalıntı malzeme ele geçirildi.
Malzemeler sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 4 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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