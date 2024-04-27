Park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutunca araç metrelerce böyle kaydı | Video 27.04.2024 | 09:23 Başakşehir’de bir sürücü aracını park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutunca araç geri geri hızlanarak kaydı. Metrelerce kayan araç kaldırıma çıkarak dururken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün öğlen saatlerinde Güvercintepe Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir sürücü aracını park ettikten sonra araç geri geri kaymaya başladı. Sürücüsü kayan aracı fark edince peşinden koşmaya başladı. Ticari araç metrelerce kaydıktan sonra kaldırıma çıkarak durabildi. O esnada sokaktan herhangi birinin geçmemesi olası bir faciayı önlerken aracın kaydığı ve sürücünün peşinden koştuğu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.