Sen Anlat Karadeniz 63.bölümde flaş gelişme! Sen Anlat Karadeniz 63.bölüm fragmanında neler oluyor? Nefes doğum yapıyor!

Merakla beklenen Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman ve Ulaş Tuna Astepe rol alıyor. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizide bu akşam tansiyon yükseliyor. Nefes ile Tahir aşkında yepyeni bir masal başlamak üzeredir. Fikret'in bugüne kadar herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelirken bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Peki Sen Anlat Karadeniz 63.bölümde neler oluyor? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları…

SEN ANLAT KARADENİZ 63.BÖLÜMDE NELER OLUYOR? TAHİR VE NEFES İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ BAŞLAR!

Ekranların fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 63.bölümüyle bu akşam ATV'de! Haberimizde, dizinin yeni bölüm fragmanına ve son bölüm özetine dair detaylara erişebilirsiniz.