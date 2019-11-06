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63.bölümde flaş gelişme! fragmanında neler oluyor? Nefes doğum yapıyor!

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Yayınlandığı ilk günden buğuna izlenme rekoru kıran dizinin yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananları gündeme damga vurmaya devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Sen Anlat Karadeniz 63.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümde Nefes gece vakti doğumun başladığını anlar ve Tahir'e söyler. Tahir, heyecan ve panikten ne yapacağına karar veremez ve yengesi ile ağabeyinden yardım ister. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 6.11.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 6.11.2019 11:56

Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Öykü Gürman ve Ulaş Tuna Astepe rol alıyor. Heyecanlı gelişmelerin yaşandığı dizide bu akşam tansiyon yükseliyor. Nefes ile Tahir aşkında yepyeni bir masal başlamak üzeredir. Fikret'in bugüne kadar herkesten habersiz adım adım planladığı gün gelirken bu güne dek kazandığını düşünenleri büyük bir hüsran beklemektedir. Peki Sen Anlat Karadeniz 63.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölümde yaşananları…

SEN ANLAT KARADENİZ 63.BÖLÜMDE NELER OLUYOR? TAHİR VE NEFES İÇİN YENİ BAŞLANGIÇ BAŞLAR!

Ekranların fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz 63.bölümüyle bu akşam ATV'de! Haberimizde, dizinin yeni bölüm fragmanına ve son bölüm özetine dair detaylara erişebilirsiniz.

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Sen Anlat Karadeniz 63.bölümde flaş gelişme! Sen Anlat Karadeniz 63.bölüm fragmanında neler oluyor? Nefes doğum yapıyor!
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