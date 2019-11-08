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20.bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölümde neler oluyor? öldü mü?

ATV’nin reyting rekorları kıran dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ekranların sevilen dizisinin yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Her Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin son bölümünde Reyyan, Miran’ın yaralarına merhem olurken Aslanbey Konağı’nda işler karıştı. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu akşam ekrana gelecek olan bölümde Bugüne kadar Miran'ı intikamdan vazgeçirmeye çalışan ve babasının masum olduğunu savunan Reyyan'ın olaylar karşısında Miran'a olan güveni büyük bir sınavdan geçecektir. Peki Hercai 20. yeni bölümde neler oluyor? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 8.11.2019 16:50 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 16:51

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Her bölümüyle izleyicisini mest eden dizinin başrollerinde Ebru Şahin ve Akın Akınözü otururken, yönetmen koltuğunda Cem Karcı ve Benal Tair üstleniyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Hercai yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan bölümünde Miran ve Reyyan'ın aşkları en büyük sınavını verirken, acaba 27 yıllık acı ve öfkenin sonucunda 'nun hayatına kast eden kişi gerçekten Miran Aslanbey midir? Peki Hercai 20.bölümde neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

HERCAİ 20.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Hercai 20.bölümü bu akşam ATV'de izleyicisiyle buluşacak. Haberimizde, Hercai yeni bölüm fragmanına ve son bölüm özetine dair detaylara erişebilirsiniz.

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Hercai 20.bölüm fragmanı izle! Hercai yeni bölümde neler oluyor? Hazar Şadoğlu öldü mü?
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