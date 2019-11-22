Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova 45.bölüm fragmanında Yılmaz'ın Demir'e oyunu...

ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Ekranların reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Züleyha'nın çocuk kliniğini açması Yılmaz ve Müjgan'ı şaşkına çevirir. Bu haftaki bölümde ise Çukurova'da yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu BZC 45.bölümde Şermin ve Hatip Ağa'yı ormanlık alanda görecek olan Saniye'nin tepkisi ne olacak? Peki Bir Zamanlar Çukurova 45.bölümde neler olacak? İşte BZC yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? DEMİR VE YILMAZ KARŞI KARŞIYA!

Ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 45.bölüm bu akşam ATV'de! Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanan tüm detaylara ve son bölüm özetine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.