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yeni bölümde neler oluyor? fragmanında Yılmaz'ın Demir'e oyunu...

Ekranların reyting rekortmeni fragmanı nefes kesti. Her Perşembe akşamı ATV ekranlarında yayınlanmaya devam eden dizinin son bölümünde Müjgan hamileliğin mutluluğunu yaşarken Yılmaz’ın kafası karmakarışıktır. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Bir yeni bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Dün akşam ekrana gelen 45.bölümde ise Yılmaz’ı tamamen unutmaya çalışan Züleyha, hastanede gördükleri karşısına yeni bir yıkım yaşayacak. Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı dizide bu hafta Behice ve Fekeli’yi birlikte gören Hünkar Yaman şoke olur. Haberimizde, fragmanı ve son bölümde yaşanan tüm ayrıntılara erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 09:13 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 09:13
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova 45.bölüm fragmanında Yılmaz'ın Demir'e oyunu...

ATV'nin sevilen dizisi fragmanını izleyicisiyle buluşturdu. Ekranların reyting rekortmeni dizisinin son bölümünde Züleyha'nın çocuk kliniğini açması Yılmaz ve Müjgan'ı şaşkına çevirir. Bu haftaki bölümde ise Çukurova'da yer yerinden oynuyor. Dizinin sıkı takipçileri '' Bir yeni bölümde neler oluyor?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Heyecan dolu 45.bölümde Şermin ve Hatip Ağa'yı ormanlık alanda görecek olan Saniye'nin tepkisi ne olacak? Peki Bir Zamanlar Çukurova 45.bölümde neler olacak? İşte BZC yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLUYOR? DEMİR VE YILMAZ KARŞI KARŞIYA!

Ekranların sevilen dizisi bu akşam ATV'de! Haberimizde, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde yaşanan tüm detaylara ve son bölüm özetine dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? Bir Zamanlar Çukurova 45.bölüm fragmanında Yılmaz'ın Demir'e oyunu...
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