MasterChef Güzide’nin evi sosyal medyaya damga vurdu! Güzide Mertcan’dan flaş açıklama...

MasterChef yarışmasının adından söz ettiren yarışmacısı Güzide Mertcan'ın sosyal medya üzerinde yaşadığı evi paylaşmasını gündeme damgasını vurdu. Mertcan'ın evinin tahmini değeri ise dudak uçuklattı. Evinin fotoğraflarını paylaşmasının ardında sosyal medyada gelen yorumlara ilişkin Mertcan tarafından bir açıklama yapıldı. Öte yandan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar arama motorlarında MasterChef Güzide kimdir, ne iş yapıyor? Eşi kim şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Güzide Mertcan kimdir ve ne iş yapıyor? İşte tüm bilgiler…

MASTERCHEF GÜZİDE KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR, EŞİ KİM ?

Yaşadığı ev dudak uçuklatan MasterChef Güzide, kimdir, ne iş yapıyor ve eşi kim sorularının detaylarını haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;