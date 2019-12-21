MasterChef Güzide Mertcan ile ilgili flaş iddia! MasterChef'in Güzide Mertcan'ı evi ile gündeme gelmişti!

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi olan Güzide Mertcan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Hatırlanacağı üzere daha önce evi ile ilgili paylaşım yapan Güzide, sosyal medyada uzunca bir süre eleştirilmişti. Son olarak önceki gün oynanan final oyunu ile adını finale yazdırmayı başaran Güzide Mertcan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte MasterChef Güzide ile ilgili ortaya atılan o iddia…

MASTERCHEF GÜZİDE MERTCAN İLE İLGİLİ FLAŞ İDDİA! EVİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Ekranların sevilen yemek programı MasterChef Türkiye ile tanınan Güzide Mertcan şu sıralar sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Son olarak 7 milyon TL değerindeki evi ile gündeme gelen MasterChef Güzide ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı…