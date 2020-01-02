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yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV ile neden yok?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Perşembe günlerinin vazgeçilmezi oluyor. Yeni yıla henüz yeni girmiş olmamızla birlikte vatandaşlar ekranlarda yer alan yapımların bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Murat Ünalmış, Vahide Perçin gibi isimlerin yer aldığı fragmanı da yayınlandı. Geçtiğimiz hafta ekrana gelen son bölüm ile oldukça beğenilen dizi çarpıcı sahneleri ile göz doldurmuş aynı zamanda yaşanan hüzünlü sahneler ile de ekran başındakileri ağlatmıştı. Züleyha ve Yılmaz'ın imkansız aşk hikayesinin anlatıldığı ? BZC yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 12:32 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 12:32
Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yok?

yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe günlerinin vazgeçilmezi olan dizinin yeni bölümü merakla beklenirken konuya yönelik bir açıklama geldi. Yeni yılda yapılan sözleşmeler sebebi ile dizi bu hafta yayınlanmayacak. Ancak dizinin merakla beklenen 51.bölüm fragmanı ekranlara geldi. En son Müjgan ve Züleyha'nın sancının tuttuğu anları bizlere gösteren fragmanda yeni detaylar ortaya çıktı. Aynı anda sancısı tutan Züleyha ve Müjgan doğuma alınıyor. Züleyha'nın sancısı tuttuğunda ise yanında Yılmaz oluyor ve onu hastaneye götürüyor. Hastanede onları gören Müjgan ise bir kez daha yıkıma uğruyor. Fragmanın son sahnesinde ise bir bebek sesi duyulurken öte yandan Adnan alevlerin içinde kalacak ve onu kimin kurtaracağı ise merak konusu. Peki; ne zaman yayınlanacak? ?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yenı yıl sebebi ile dizilerin yayın tarihlerinde değişiklikler oldu. Haberimizin içeriğinden Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanına ulaşabilir, konu ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

İşte ayrıntılar...

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Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV ile Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm neden yok?
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