ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Perşembe günü ekrana gelen dizi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayın akışında gözükmeyen dizi yeni yıl sebebi ile ekranlara gelmemişti. Bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan 51.bölüm fragmanından sahneler izleyiciyi ekrana kilitlerken merak uyandıran ve çarpıcı sahneleri ile de seyircide şok etkisi yarattı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Ocak ATV yayın akışı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarının zirvedeki dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yeni yıl sebebi ile yayın akışında bulunmayan dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve detayları!