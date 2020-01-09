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bu akşam var mı? ne zaman? İşte 9 Ocak !

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez dizisi " bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. ATV ekranlarında yer alan dizi her hafta reyting rekorları kırarken dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Hem son bölümde yaşananlar hem de yeni bölüm fragmanındaki etkileyici sahneler izleyicide şok etkisi yaratırken aynı zamanda merak da uyandırdı. Yeni bölüm sloganı olarak; "Sabret, senin olan sana gelecektir elbet…" denilen fragmanda doğan sadece bir bebek olması da kafaları karıştırdı. Dizinin hayranları; Müjgan'ın mı Züleyha'nın mı bebeği ölecek sorusunun yanıtını merak ederken aynı zamanda Adnan'ın alevler içinde kalması da Züleyha'yı perişan edecek. Peki; hangisinin bebeği doğacak hangisinin ölecek? ne zaman yayınlanacak? Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı yok mu? İşte 9 Ocak !

Giriş Tarihi: 9.1.2020 10:17 Güncelleme Tarihi: 9.1.2020 10:17
Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Ocak ATV yayın akışı!

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Her Perşembe günü ekrana gelen dizi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz hafta yayın akışında gözükmeyen dizi yeni yıl sebebi ile ekranlara gelmemişti. Bu akşam yeni bölümün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilen dizinin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Yayınlanan 51.bölüm fragmanından sahneler izleyiciyi ekrana kilitlerken merak uyandıran ve çarpıcı sahneleri ile de seyircide şok etkisi yarattı. Peki; Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? ne zaman? İşte 9 Ocak !

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA BU AKŞAM VAR MI?

ATV ekranlarının zirvedeki dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü yeni yıl sebebi ile yayın akışında bulunmayan dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Dizinin hayranları konu ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı ve detayları!

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Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? İşte 9 Ocak ATV yayın akışı!
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