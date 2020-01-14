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1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen ?

ekranlarında bu akşam başlayacak olan dizisi için geri sayım başladı. Başrollerinde ve 'in yer aldığı dizi tanıtım fragmanları ile ekranlara damgasını vuracak. Ramo ve Sibel'in doludizgin aşkının anlatılacağı dizi izleyiciyi derinden etkileyecek. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Yağız Alp Akaydın oturuyor. Ekranlara yeni bir soluk getirecek olan dizi aksiyon ve duygusal sahneler barındırıyor. Haksızlığa karşı başkaldıran ve sevgiyi her şeyin önünde tutan Ramo karakterinin hikayesinin anlatıldığı fragmanı yayınlandı. ?

Giriş Tarihi: 14.1.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 14.1.2020 11:42
Ramo 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo ilk bölümde neler olacak?

Başrollerinde ve 'in yer aldığı dizisi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. İlk bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi 'nin yeni dizisi olacak. Düşman ailenin kızıyla aşk yaşayacak olan Ramo, Adana'da oldukça tanına bir çetenin lideridir. Onun aksiyon ve doludizgin hikayesinin anlatıldığı dizide Sibel karakterine hayat verecek kişi de Esra Bilgiç olacak. Her Salı akşamı ekranlara gelecek olan fragmanı da yayınlandı. ?

RAMO İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show Tv ekranlarında bu akşam başlayacak olan dizi Ramo 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizi için heyecan dorukta. Dizinin ilk bölümünde neler olacak?

İşte ayrıntılar!

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Ramo 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo ilk bölümde neler olacak?
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