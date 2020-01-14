Ramo 1.bölüm fragmanı yayınlandı! Merakla beklenen Ramo ilk bölümde neler olacak?

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç'in yer aldığı Ramo dizisi bu akşam izleyicisi ile buluşacak. İlk bölümü ile ekranlara gelecek olan dizi Show Tv'nin yeni dizisi olacak. Düşman ailenin kızıyla aşk yaşayacak olan Ramo, Adana'da oldukça tanına bir çetenin lideridir. Onun aksiyon ve doludizgin hikayesinin anlatıldığı dizide Sibel karakterine hayat verecek kişi de Esra Bilgiç olacak. Her Salı akşamı ekranlara gelecek olan Ramo 1.bölüm fragmanı da yayınlandı. Ramo ilk bölümde neler olacak?

RAMO İLK BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show Tv ekranlarında bu akşam başlayacak olan dizi Ramo 1.bölüm fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen dizi için heyecan dorukta. Dizinin ilk bölümünde neler olacak?

İşte ayrıntılar!