Ramo 1. Bölüm (14 Ocak 2020 Salı) Silahların gölgesinde ihanet...
Murat Yıldırım'ın rol aldığı yeni dizi Ramo 14 Ocak 2020 Salı akşamı yayınlanacak 1. bölümüyle izleyicilerle buluşuyor!
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