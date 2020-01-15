Zemheri dizisinde Mehveş rolünü canlandıran Şebnem Dönmez kimdir? Şebnem Dönmez kaç yaşında ve nereli?

Merakla beklenilen yapıtlardan birisi olan Zemheri, bu akşam ilk bölümüyle yayınlanacak. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkatleri üzerine çeken dizide Mehveş karakterini Şebnem Dönmez canlandıracak. Tam bu noktada da, 'Mehveş rolünü canlandıran Şebnem Dönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Tecrübeli oyuncunun hayatı hakkında merak edilen detayları sizler için derledik.

ZEMHERİ DİZİSİNDE MEHVEŞ'İ CANLANDIRAN ŞEBNEM DÖNMEZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Şebnem Dönmez, 7 Mayıs 1974 tarihinde Almanya'nın Salzgitter kentinde doğmuştur.

1996 yılında Televizyon ekranlarında Murat Başoğlu ile birlikte sunduğu "Sabah Şekerleri" programı ile tanındı. Ardından 1997 yılında Star TV'de yayınlanan Murat Başoğlu ile "Görevimiz Tehlike" adlı yarışma programını sundu. 1998'de ise Star TV'de bir showgirl olarak tüm hünerlerini sergilediği Cumartesi Gecesi Ateşi'ni sundu.

Emre Aydın'ın video kliplerinde ve Ferdi Tayfur'un Emmoğlu adlı klibinde oynamıştır.

Şebnem Dönmez, aynı zamanda Live Earth'ün Türkiye temsilcisi olup Al Gore'un İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıya basın sözcüsü olarak katılmıştır.

Şebnem Dönmez, 20 Ağustos 2004 tarihinde yönetmen Ezel Akay ile evlendi. 2007 yılının şubat ayında boşandı.

2005 yılında "Oyunun Oyunu" adlı tiyatro oyununda; Kerem Atabeyoğlu,Yasemin Yalçın, Alp Kırşan, Volkan Severcan ile sahnede yer aldı. Yeni yayınlanacak olan Zemheri adlı dizide Mehveş rolünü canlandıracak.

Tiyatro Oyunları :

2003 - 3. Türden Yakın İlişkiler

2004 - Tanrım Beni Baştan Yarat

2005 - Oyunun Oyunu

Sunduğu Televizyon Programları :

1996-1998 - Sabah Şekerleri

1997-1998 - Görevimiz Tehlike

1998 - Cumartesi Gecesi Ateşi

1999 - Kulaktan Kulağa

1999 - Şans Melekleri

1999 - 2000 - Ne Şeker Şey

2007 - Her şeyi Bilmek Gerekmiyor

2007 - Bak Kim Dans Ediyor

2008 - Laf ebeleri

Filmleri :

1990 - Üç Arkadaş (Sinema filmi)

1991 - Ahmet Hamdi Bey Ailesi (Dizi)

1993 - Üç Kişilik Dünya (Dizi)

1994 - Zzzzt Fm (Dizi)

1999 - Aşkın Dağlarda Gezer (Dizi)

2000 - Eyvah Kızım Büyüdü (Dizi)

2002 - Aslı ile Kerem (Dizi)

2002 - Kolay Para Kazanma Kılavuzu (Sinema filmi)

2002 - Mumya Firarda (Sinema filmi)

2003 - Ölümsüz Aşk (Dizi)

2004 - Size Baba Diyebilir miyim? (Dizi)

2004 - Neredesin Firuze (Sinema filmi)

2006 - Erkeksen Seyret (Dizi)

2006 - Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Sinema filmi)

2006 - The Net 2.0 (Sinema filmi)

2007 - O Kadın (Sinema filmi)

2007 - Eşref Saati (Dizi)

2008 - Nerede Kalmıştık? (Dizi)

2009 - Vali (Sinema filmi)

2010 - Küçük Sırlar (Dizi)

2011 - İstanbul'un altınları

2012 - Yalan Dünya (Dizi) Konuk Oyuncu

2012-2013 - Kuzey Güney (Dizi) Konuk oyuncu

2013 - Medcezir

ZEMHERİ MEHVEŞ KİMDİR?

Mehveş, İclal'in henüz annelik duygusunu tatmaya hazır olmadığı bir anda dünyaya gelir. Babası Timuçin'den sevgi görmeyen Mehveş'in hayatı, yaşanan trajik bir olayla tamamen değişir. Erkeklere karşı mesafeli davranan Mehveş'in aşkı ilk kez tattığı an hüsranla sonuçlanır. Ancak daha sonra kardeşi Ertan'ın yönlendirmesiyle zengin bir iş adamı olan Kemal'le evlenir. Babasından kalan Demirkan Holding'de çalışan ve kısa sürede yükselen güzel kadın, kocasını kaybetmesiyle yeni bir zorlu sınavla karşı karşıya kalır. Kardeşleri Ertan'a ve Berrak'a sevgisini göstermek için çabalayan Mehveş, küçüklüğünde göremediği takdiri onlardan görme ve de kendi hayatını dilediği gibi yaşama arzusu içindedir.