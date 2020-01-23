Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı: Demir-Yılmaz savaşı başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. En çok izlenen ve sevilen diziler arasına adını yazdıran dizi yepyeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm detaylarını merak ederken akşam için geri sayımı da başlattı. Yeni bölüm fragmanında; Yılmaz ile Züleyha'yı kendi evinde konuşurken gören Müjgan şoke olacak. "Gözümün içine baka baka hala onu seviyor, dayanamıyorum!" diyen Müjgan sonunda isyan edecek. Öte yandan geçtiğimiz haftaki bölümde Adnan bebek alevler arasında kalmış ve kurtarılmayı bekliyordu. Müjgan'ın bebeği ise küvezde yaşam mücadelesi veriyor. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı yayınlandı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ile bu akşam ekranlarda olacak. Diziye dair tüm detayları ve fragmanı haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!