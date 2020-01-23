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52.bölüm fragmanı: Demir-Yılmaz savaşı başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

ATV ekranlarının popüler dizisi 52.bölüm fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizi zirvedeki yerini korurken her yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin yeni bölümünde konakta bebek sevinci, evlat acısına mı dönüşecek? Müjgan, Yılmaz'ı neden aradı? Hünkar ve Saniye Gaffur'un peşine düşecek. Öte yandan Yılmaz ve Demir savaşı yeniden mi başlayacak? Geçen haftaki son bölümde Adnan alevler arasında kalmış kurtarılmayı bekliyordu. Aynı zamanda Müjgan'ın oğlu ise küvezde yaşam mücadelesi verirken şoke edici bir gelişme oldu. Oğlunu küvezde göremeyen Müjgan, gözyaşlarına boğulurken Yılmaz ile Müjgan'ın oğluna ne olduğu merak konusu oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? fragmanı da yayınlandı!

Giriş Tarihi: 23.1.2020 15:41 Güncelleme Tarihi: 23.1.2020 15:41 ABONE OL
Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı: Demir-Yılmaz savaşı başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

yeni bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında olacak. En çok izlenen ve sevilen diziler arasına adını yazdıran dizi yepyeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin sıkı takipçileri yeni bölüm detaylarını merak ederken akşam için geri sayımı da başlattı. Yeni bölüm fragmanında; Yılmaz ile Züleyha'yı kendi evinde konuşurken gören Müjgan şoke olacak. "Gözümün içine baka baka hala onu seviyor, dayanamıyorum!" diyen Müjgan sonunda isyan edecek. Öte yandan geçtiğimiz haftaki bölümde Adnan bebek alevler arasında kalmış ve kurtarılmayı bekliyordu. Müjgan'ın bebeği ise küvezde yaşam mücadelesi veriyor. Merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak? fragmanı yayınlandı!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi ile bu akşam ekranlarda olacak. Diziye dair tüm detayları ve fragmanı haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz.

İşte ayrıntılar!

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Bir Zamanlar Çukurova 52.bölüm fragmanı: Demir-Yılmaz savaşı başlıyor! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?
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