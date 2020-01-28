Zalim İstanbul 29.bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul 28.bölümde neler oldu? Şeniz, mahkemeye gelir!

Ekranların en çok izlenen ve sevilen dizisi ile ilgili olarak Zalim İstanbul 29. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 28.bölümü ile Kanal D'de yayınlandı. Yeni bölümde, Şeniz' in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım olur. Heyecan dolu bölümde Ceren, Nedim'e yardım eli uzatır. Haberimizden, Zalim İstanbul 28.son bölüm fragmanını izleyebilir; Zalim İstanbul 29.yeni bölüm fragmanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Zalim İstanbul 28. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Haberimizden, Zalim İstanbul yeni bölüm fragman detaylarına ve son bölüm özetine erişebilirsiniz.