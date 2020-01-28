Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Zalim İstanbul 29.bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul 28.bölümde neler oldu? Şeniz, mahkemeye gelir!

29.bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul 28.bölümde neler oldu? Şeniz, mahkemeye gelir!

ekranlarının en çok izlenen ve sevilen dizisi ile ilgili olarak 29. bölüm fragmanı izle linki internet üzerinden vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Zalim İstanbul 28. Son bölüm, diziyi kaçıranlar ve yeniden fragmanı izlemek isteyenler için haberimizde! Yeni bölümde, Şeniz Nedim’in sınırlarını zorlamıştır. Nedim’in ilk sığınağı amcası olur. Şeniz’ in Nedim’i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapar. Ancak Agah’ın şüpheleri Nedim için yıkım oluyor. Heyecan ve aksiyon dolu 28.bölüm fragmanında Cemre Nedim için çırpınsa da karşısında Ceren’i bulacaktır. Haberimizden, Zalim İstanbul 28.son bölüm fragmanını izleyebilir; fragmanı ile ilgili detaylara erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.1.2020 09:24 ABONE OL
Zalim İstanbul 29.bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul 28.bölümde neler oldu? Şeniz, mahkemeye gelir!

Ekranların en çok izlenen ve sevilen dizisi ile ilgili olarak 29. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Ekranların sevilen dizisi Zalim İstanbul 28.bölümü ile 'de yayınlandı. Yeni bölümde, Şeniz' in Nedim'i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah'ın şüpheleri Nedim için yıkım olur. Heyecan dolu bölümde Ceren, Nedim'e yardım eli uzatır. Haberimizden, Zalim İstanbul 28.son bölüm fragmanını izleyebilir; fragmanı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ZALİM İSTANBUL 29.BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Zalim İstanbul 28. bölümüyle dün akşam ekrana geldi. Haberimizden, fragman detaylarına ve son bölüm özetine erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zalim İstanbul 29.bölüm fragmanı yayında mı? Zalim İstanbul 28.bölümde neler oldu? Şeniz, mahkemeye gelir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN