Hizmetçiler dizisi tanıtım fragmanı yayında! Hizmetçiler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan dizi Hizmetçiler için geri sayım başladı. Yiğit Kirazcı, Algı Eke, Deniz Baysal Yurtcu, Selen Domaç, Aleyna Solaker ve Seçkin Özdemir gibi isimlerin yer aldığı dizi İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği Hizmetçiler ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Yayın tarihi merakla beklenen dizi için heyecan dorukta. Dizi severlerin internet üzerinden araştırma yaptığı Hizmetçiler konusu nedir, oyuncuları kimler?

İşte diziden tüm detaylar ve tanıtım fragmanı!