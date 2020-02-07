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dizisi tanıtım fragmanı yayında! nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında başlayacak olan dizisinden ilk tanıtım fragmanı geldi. Dram ve entrika türündeki dizi Meksika'da "Ellas son La Alegria Del Hogar" adıyla yayınlanan ve rekorlar kıran diziden uyarlandı. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu oturuyor. , , Selen Domaç, gibi isimlerin başrolünde yer aldığı dizi 'da lüks bir sitede çalışan ve birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ele alıyor. Yayınlanan tanıtım fragmanı ile oldukça dikkat çeken dizi daha şimdiden hayran kitlesini topladı. Peki; konusu nedir? Hizmetçiler oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 8.2.2020 00:56 Güncelleme Tarihi: 8.2.2020 00:56 ABONE OL
Hizmetçiler dizisi tanıtım fragmanı yayında! Hizmetçiler konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kanal D ekranlarında yeni başlayacak olan dizi için geri sayım başladı. Yiğit Kirazcı, , Yurtcu, Selen Domaç, Aleyna Solaker ve gibi isimlerin yer aldığı dizi 'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor. Yapımcılığını Fabrika Yapım'ın üstlendiği Hizmetçiler ilk tanıtım fragmanı da yayınlandı. Yayın tarihi merakla beklenen dizi için heyecan dorukta. Dizi severlerin internet üzerinden araştırma yaptığı nedir, oyuncuları kimler?

İşte diziden tüm detaylar ve tanıtım fragmanı!

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Hizmetçiler dizisi tanıtım fragmanı yayında! Hizmetçiler konusu nedir, oyuncuları kimler?
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