Hizmetçiler 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Kanal D'nin yeni dizisi Hizmetçiler ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Deniz Baysal Yurtcu, Algı Eke, Selen Domaç, Aleyna Solaker, Yiğit Kirazcı ve Seçkin Özdemir’in rol aldığı Hizmetçiler, İstanbul'da lüks bir sitede çalışan birbirinden farklı dört hizmetçinin ev sahipleriyle aralarında yaşanan ilişkileri ve bu ilişki ağıyla çevrelenmiş gizemli olayları konu alıyor. İşte Hizmetçiler ilk bölüm fragmanı