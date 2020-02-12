11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu, EDHO reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dün ne izlendi?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet etti. Salı akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Show TV'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu dizileri yeni bölümleriyle yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken EDHO reytingleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca '' 11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere geçen hafta Total puan türünde Kadın dizisi birinci sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü sırada, Ramo altıncı sırada yer almıştı. Peki 11 Şubat reyting sıralamasında Ramo, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci kim oldu? Dün en çok hangi yapım izlendi? Reyting sonuçları açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 ŞUBAT

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, 11 Şubat Ramo, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.