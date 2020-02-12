Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > 11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu, EDHO reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dün ne izlendi?

11 Şubat sonuçları açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu, EDHO reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dün ne izlendi?

sonuçları sabah saatlerinden itibaren yoğun bir şekilde araştırılıyor. Dün akşam televizyon ekranlarında ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Show TV’de Ramo, Kanal D’de Hekimoğlu yeni bölümleriyle yayınlandı. Salı akşamı ekrana gelen yapımlar arasında birincilik sıralamasında yerleşmek için kıran kırana mücadele yaşandı. Diziseverler özellikle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytinglerinin Ramo ve Hekimoğlu dizilerini sollayacak mı merak ediyor. Geçen hafta Total puan türünde Kadın dizisi birinci sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü sırada, Ramo altıncı sırada, Hekimoğlu sekizinci sırada yer aldı. Peki açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 12.2.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.2.2020 09:57 ABONE OL
11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu, EDHO reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dün ne izlendi?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet etti. Salı akşamı ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Show TV'de Ramo, Kanal D'de Hekimoğlu dizileri yeni bölümleriyle yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken EDHO reytingleri en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hal böyle olunca '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere geçen hafta Total puan türünde Kadın dizisi birinci sırada, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü sırada, Ramo altıncı sırada yer almıştı. Peki 11 Şubat reyting sıralamasında Ramo, Hekimoğlu, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz birinci kim oldu? Dün en çok hangi yapım izlendi? açıklandı mı?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 11 ŞUBAT

Reyting sonuçları medya gündemini takip edenlerin araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. Haberimizde, 11 Şubat Ramo, Hekimoğlu, sonuçlarına dair merak edilenlere erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
11 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Ramo, Hekimoğlu, EDHO reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Dün ne izlendi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN