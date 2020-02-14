Hercai 32. bölüm tamamı Atv canlı izle! Hercai 32. son bölüm tamamı tek parça izle!

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Kızının ve Miran'ın ayrı kaldıkları her an acı çekmesine dayanamayan Hazar, intikamı bitirmek uğruna bile olsa bu sevdanın yarım kalmasına razı olmaz ve ikiliyi bir araya getirmek için kolları sıvar. Azize'nin kurduğu oyunla Aslanbey konağına geri dönmek zorunda kalan Elif'in duydukları canını fena halde yakar. Artık sevdiklerinin hayatını babaannesinin oyunlarıyla tehlikeye girmesini istemeyen Elif, intikamı bitirmek için Azize'nin hiç beklemediği bir karşılık verir.

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