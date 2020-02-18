Hekimoğlu 8.bölüm fragman izle! Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

Hekimoğlu 8.bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Dr.House dizisinden uyarlama olup, yayınlandığı ilk günden itibaren oldukça seviliyor. Dizinin bu haftaki yeni bölümünde hastanede iki farklı vaka incelenecek. Eğlendirirken düşündüren dizinin yeni bölümü takipçileri tarafından merakla beklenirken at yarışı, gerçekten de Zeynep'in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir? Merakla beklenen Hekimoğlu yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Peki; Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hekimoğlu'nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan'ın Hekimoğlu'ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep'le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk'ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu'na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır?

At yarışı, gerçekten de Zeynep'in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?

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