Hekimoğlu 8. son bölümden ikinci fragman yayınlandı! İki farklı vaka arasında... | Video

Salı akşamlarının sevilen dizisi Hekimoğlu 8. son bölümünden ikinci fragman yayınlandı. Kanal D ekranlarında yerini alan dizinin yeni bölümünden ikinci fragman sevenlerini heyecanlandırdı. Hayranları tarafından ilgiyle takip edilen Hekimoğlu 8. bölümünde neler olacak? Yeni bölüm fragmanında Hekimoğlu'nun Zeynep'i at yarışı izlemeye davet etmesiyle izleyenleri şaşkına çevirdi. Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka arasında kalan Hekimoğlu'nun bu hafta vereceği karar ise, dikkat çekiyor.