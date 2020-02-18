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6.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi fragmanı yayınlandı. Başrollerinde , Esra Bilgiç, İlker Aksum, Görkem Sevindik gibi oyuncuların yer aldığı dizinin her yeni bölümü merakla bekleniyor. BKM imzalı dizide bu akşam neler olacağı merakla beklenirken yeni bölümde Ramo, Sibel tarafından bıçaklanacak. Daha kendine gelemeden Ceyhan mahalleye saldıracak ve ortalık karışacak. Yavuz ise Ramo’nun babasının intikamı peşinde olduğunu öğrenmiş ve sonrasında onunla buluşacaktır. Peki; Ramo yeni bölümde neler olacak? fragmanı yayınlandı!

Giriş Tarihi: 18.2.2020 16:05 ABONE OL
Ramo 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?

Merakla beklenen Ramo 6.bölüm fragmanı yayınlandı. Show Tv ekranlarına gelen dizinin her bölümünde yeni bir heyecan yaşanıyor. Aksiyonun hız kesmediği dizide bu hafta işler yine karışacak, mahalle savaş alanına dönecek. Peki; Ramo yeni bölümde neler olacak? Ramo 6.bölüm fragmanı yayınlandı!

RAMO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ramo yeni bölümde Sibel tarafından bıçaklanacak. Daha kendine gelemeden, Ceyhan mahalleye saldıracak ve ortalık karışacak. Mahalle savaş alanına döner ve saldırı sonucu Ramo, ailesinden büyük bir kayıp verir.

Ceyhan ise yaralı halde mahalleden kaçar. Yaşanan kayıp sonucunda Ramo'nun ailesinde yıkım yaşanır. Ramo ve Boz vakit kaybetmeden Ceyhan'ın peşine düşerler. Ceyhan ise Ramo'nun beklemediği bir hamle yapacaktır.

RAMO 6.BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Ramo 6.bölüm fragmanı yayınlandı! Ramo yeni bölümde neler olacak?
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