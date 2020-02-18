Ramo 6. Bölüm (18 Şubat 2020 Salı) Kurşun yağmuru altında aşk | Video
Ramo isimli dizinin 18 Şubat 2020 Salı akşamı yayınlanacak 6. Bölüm 2. son fragmanında kurşun yağmuru sonrası yaşanan romantik aşk sahneleri dizinin hayranlarının ilgisini çekti...
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Ramo 6. Bölüm (18 Şubat 2020 Salı) Kurşun yağmuru altında aşk | Video 18.02.2020 | 15:56
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